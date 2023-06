Netflix para explorar streaming de esportes ao vivo com torneio de golfe de celebridades

NA etflix, uma força dominante no cenário de streaming de vídeo, está dando um passo significativo no domínio do conteúdo esportivo ao vivo. Embora a empresa tenha obtido feedback positivo por suas atraentes séries esportivas em estilo documentário, como “Drive to Survive” e “Full Swing”, ainda não garantiu os direitos de transmissão de eventos esportivos ao vivo. No entanto, relatórios recentes do Wall Street Journal indicam que a Netflix está atualmente envolvida em discussões para transmitir ao vivo um torneio de golfe de celebridades agendado para o outono. O evento, que será realizado em Las Vegas, contará com jogadores de golfe proeminentes ao lado de Pilotos de Fórmula 1.

Nesta fase, as conversas sobre o torneio ainda estão em fase preliminar. No entanto, este desenvolvimento marca uma mudança estratégica para Netflix. No primeiro trimestre de 2023, a base de assinantes da Netflix era de impressionantes 232,5 milhões, dando à empresa uma influência substancial sobre a indústria de streaming como um todo. Ao se aventurar no streaming de esportes ao vivo, a Netflix pretende solidificar ainda mais sua posição e capturar um novo segmento de audiência. Com concorrentes como Hulu e Apple TV+ abrindo caminho para esportes ao vivo – a Netflix não quer ficar para trás nessa tendência.

Um teste que pode levar a futuros direitos de transmissão

O torneio serve como um campo de testes para a Netflix, permitindo que a empresa avalie o nível de interesse e envolvimento de seus assinantes sem incorrer em altos custos e compromissos de longo prazo normalmente associados à aquisição de direitos de esportes ao vivo de primeira linha. No passado, a Netflix enfrentou uma forte concorrência e perdeu na licitação de direitos ao vivo para propriedades esportivas como a Fórmula 1 para concorrentes mais agressivos.

Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, fez uma declaração notável em uma conferência com investidores no ano passado, afirmando que a empresa não se opõe aos esportes, mas prioriza a lucratividade. Isso indica que, embora a Netflix reconheça o apelo e a demanda por conteúdo esportivo ao vivo, ela aborda esses empreendimentos com foco estratégico na geração de retorno sobre o investimento.

Além disso, o torneio de golfe de celebridades apresenta à Netflix uma oportunidade adicional de expandir seu negócio de publicidade, que ainda está em seus estágios iniciais. Ao transmitir o torneio ao vivo, a Netflix pode atrair patrocinadores e anunciantes ansiosos para atingir o público do torneio, diversificando assim seus fluxos de receita e explorando o crescente potencial da publicidade esportiva.