Netflix traz ‘Titanic’ de volta ao streaming, Internet reclama que é muito cedo

De fato… muitos estão acusando a Netflix de fazer isso cedo demais. Apesar de todas as piadas e zombarias dirigidas às vítimas do submersível, parece que ainda há uma boa quantidade de pessoas que sentem que sua memória deve ser honrada – pelo menos por enquanto.

Agora, embora muitos suspeitem que a Netflix tenha feito isso como uma forma de entrar na saga do submarino… mesmo antes do submarino desaparecer.

Como você sabe – 5 pessoas a bordo do submersível Titan morreram depois que as autoridades disseram que o navio implodiu debaixo d’água … e muito mais cedo do que todos pensavam inicialmente. Tem havido muito escrutínio sobre as preocupações de segurança antes desse mergulho malfadado.