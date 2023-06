Neymar leva susto na arquibancada durante jogo Heat-Denver

Denver Nuggets derrotado calor de Miami 109-94 no jogo 3 das finais da NBA na quarta-feira. O Kaseya Center sediou outro jogo da série final após nove anos e muitas celebridades compareceram ao jogo no dia da Lionel Messianúncio de como um Inter Miami jogador. ShakiraNeymarDJ KhaledPaul PogbaDwyane Wadeentre outros, estiveram presentes nas arquibancadas da Kaseya Center que se manteve em plena capacidade ao longo do jogo, apesar do revés da equipa da casa.

E foi o brasileiro que levou um susto com jogador do Heat Max Strus durante o jogo. Depois que uma cesta de três pontos do Heat atingiu o aro, a bola foi jogada na direção do PSG jogador e foi dividido. Na briga pela bola, foi Max Strus que disputou e no salto quase caiu em cima do brasileiro. Felizmente para Neymaro contato adequado não foi feito.

O brasileiro chegou ao jogo vestindo o amigo MordomoA jaqueta chamativa com o número 22, que ele ganhou depois de passarem o dia todo juntos na Flórida na terça-feira e no final da tarde se encontrarem na tabela para arremessar da linha de lance livre.