Neymar pede desculpas publicamente a Bruna Biancardi por tê-la traído

EUem uma mensagem do Instagram, Neymar reconheceu seus erros em sua vida pessoal e pediu perdão a seu parceiro Bruna Biancardi.

Esta mensagem do Paris Saint-Germain avanço vem logo após a divulgação de que o jogador teria traído a famosa modelo e atriz, que está grávida de cinco meses, com a blogueira e influenciadora fernanda campos.

Neymar não preencheu as condições estabelecidas pelo Biancardi em seu acordo para estar com outras mulheres.

campos confirmou que passou a véspera do Dia dos Namorados em São Paulo com Neymar e que ela não sabia de seu relacionamento com Biancardi.

A influenciadora revelou que durante o encontro, Neymar não cumpriu as condições estabelecidas pelo Biancardi manter relacionamentos com outras mulheres, como ser discreto, evitar demonstrações públicas de afeto e sempre usar proteção.

“Em breve vou revelar tudo e contar toda a verdade, independente de quem possa doer!” disse camposcuja conta do Instagram foi deletada.

“Estou vivendo no inferno. Estou sendo julgado e atacado por todos os lados. Peço que não me julgue pelo que fiz e pelo que devo fazer agora.”

Neymar pede desculpas a Bruna Biancardi: preciso de você na nossa vida

Em mensagem no Instagram que está circulando mundo afora, Neymar emitiu um pedido de desculpas a Biancardi.

“Faço isso por vocês dois e sua família”, escreveu ele.

“Justificando o injustificável. Eu não precisava. Mas eu preciso de você em NOSSAS vidas.

“Eu vi o quanto você foi exposto, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto você quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado.

“Eu estava errado. Eu cometi erros com você.

“Ouso dizer que cometo erros todos os dias, dentro e fora de campo. Mas meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na intimidade com minha família e amigos…

“Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que eu sonhava ter ao meu lado, a mãe do meu filho(a). Atingiu a família dela, que hoje é minha família. Atingiu a intimidade dela em um momento tão especial que é a maternidade.

“Bru, já pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de reafirmar isso publicamente. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de desculpas tem que ser público.

“Não imagino ficar sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que quero tentar. Nosso propósito vai prevalecer, nosso amor pelo nosso bebê vai vencer, nosso amor por cada um outros nos fortalecerão. Eu te amo.”