NFL Draft 2024: ‘Versão melhorada de Patrick Mahomes’ já é uma estrela

quarterback do USC Trojans pode ser o novo grande negócio na NFL. Calebe Willians, último vencedor do Troféu Heisman, viverá seu último ano em Futebol universitário próxima temporada, e enquanto ele continua a impressionar a todos com suas atuações, há pessoas levantando a voz pensando ele tem potencial para ser um dos maiores QB’s… e um deles é analista Joel Klatt.

O principal analista de futebol universitário conversou com o The Herd com Colin Cowherd sobre Desempenho de Caleb Williams durante a última temporada, e falou sobre as características que o fazem pensar que o quarterback do USC Trojans é ainda mais promissor do que Patrick Mahomes era.

“Aqui está o acordo, Caleb Williams não tem os mesmos pontos de interrogação que Mahomes tinha porque o ataque é mais NFL em termos do que Lincoln Riley faz. Sua produção está fora das paradas, sua habilidade de embaralhar e jogar a bola no campo, para criar, para fazer todas essas coisas atleticamente e htem o ângulo do braço e o toque e a força com o braço que só o Mahomes tinha na faculdade”, Joel Klatt explicou.

“Esse cara tem tudo. Ele é o melhor zagueiro universitário que já vi em muito tempo, talvez porque seja Mahomes, mas uma versão melhor neste momento… Williams tem as melhores partes de Mahomes e até mesmo de Luck e Elway com aquela ‘escapabilidade’ inata. A única coisa que vai atrapalhar Caleb é Caleb e sua mentalidade e todas as travessuras. Essa é a única coisa que vai atrapalhar”, disse o principal analista de futebol universitário.

Caleb Williams registrou números incríveis no ano passado durante sua primeira temporada com Cavalos de Tróia USC. Ele jogou para 4.537 jardas, 42 touchdowns, e teve apenas cinco interceptações.

Por tudo que ele fez, Espera-se que Caleb Williams seja o principal candidato para o Draft da NFL de 2024. Várias equipes que poderiam estar em busca de uma nova superestrela no próximo ano foram informadas de que Caleb tem potencial para ser “ainda melhor que Patrick Mahomes”.