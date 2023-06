NFL recruta Tom Brady como seu novo educador de política de jogos de azar

Taqui está um novo “embaixador” anti-jogo na cidade. Tom Brady foi alistado como o novo educador para o Política de jogos de azar da NFL. Para que os jogadores evitem problemas com as apostas, o Liga Nacional de Futebol recruta ex-estrelas para explicar o prós e contras de seguir ou não as regras sobre o assunto, e quem melhor para fazê-lo do que aquele considerado por muitos como o maior de todos os tempos.

De acordo com Mike Klis do 9News.com, Tom Brady gravou um vídeo isso serve como uma introdução à fita da NFL sobre a política de jogos de azar. Esta fita será mostrada a todos os jogadores da liga, com a intenção de evitar problemas ou mal-entendidos como aquele que está ao redor Indianapolis Colts cornerback e kick returner Isaías Rodgers, que está sendo investigado por possíveis violações.

Na fita, Tom Brady comentou seu amor pelo jogo e qualificou seus 23 anos na NFL como “um privilégio para toda a vida”. Ele também lembra a todos os membros da liga a importância de integridade e reputação, enquanto diz a todos que arriscar essas coisas por ignorância da política de jogos de azar realmente não vale a pena.

A confusão e outros jogadores envolvidos em apostas em jogos da NFL

jogadores da NFL compartilharam que a confusão surge como consequência de os jogadores serem poder apostar em outros esportes desde que não façam parte de uma equipe daquela disciplina, mas o objetivo do vídeo educativo é justamente esclarecer essa questão e ressaltar que apostar em jogos da NFL simplesmente não é possível para eles.

Além do mais Isaías Rodgers’ caso mencionado, WR Calvin Ridley e CB Josh Shaw também estiveram envolvidos em apostas em jogos da NFL nos últimos anos. O receptor largo foi suspenso por toda a temporada passada por suas violações da política de jogos de azar em 2021, enquanto o cornerback do Arizona foi punido com um suspensão de 21 meses por seus erros nesse assunto em 2019.