Nick Cannon comemora o aniversário dos gêmeos de 2 anos antes do Dia dos Pais

Nick Cannon teve um fim de semana movimentado no Dia dos Pais, que começou com ele comemorando o aniversário de seu segundo par de gêmeos … e terminou vendo alguns de seus outros filhos também.

Todos os anos, as pessoas querem saber o que Nick está fazendo até meados de junho … e todos os anos, ele está à altura da ocasião – fazendo paradas por toda a cidade como Papai Noel na véspera de Natal. Este ano não foi diferente, o sábado foi dedicado aos seus filhos gêmeos Sião dar um zilhão …com quem ele divide Abby De La Rosae que completou 2 anos antes do feriado.

BTW … seu terceiro bebê juntos, Lindoestava vivendo ao lado de seus irmãos mais velhos também.

Vendo como era o dia especial deles, Nick saiu com eles e sua mãe no Sesame Place em San Diego… e as fotos deles no parque são demais!

Nick documentou a viagem nas redes sociais – com um grande vídeo de destaque mostrando sua visita – mas testemunhas oculares nos dizem que foi ainda mais especial nos bastidores … com toda uma equipe de amigos e familiares acompanhando, todos os quais gostaram As muitas atrações de SP.

Por exemplo… fomos informados de que Nick e companhia. absorveu tudo – desde o desfile diário até o show no palco da Vila Sésamo, bem como a piscina de ondas e o Elmo’s Silly Sand Slides.

Também houve encontros e cumprimentos para seus filhos com personagens da Vila Sésamo e passeios de carrossel também. Em outras palavras, os pais fizeram de tudo para Zillion e Zion aqui.

Nick estava claramente feliz por tocar no aniversário dos gêmeos junto com o Dia dos Pais em uma pequena festa de dois por um. Ele foi para a mídia social e escreveu: “Meus pequeninos viraram o BIG 2 esta semana! Obrigado aos nossos amigos e familiares que se uniram para nos ajudar a celebrar Zilly & Zion!

Agora, quanto ao domingo em si – o todo-poderoso Dia do Pai – parece que Nick divide seu tempo com alguns de seus outros filhos. E, como já fez antes, NC fez as rondas por algum tempo.

Pelo que podemos ver em suas redes sociais … Nick foi visitar – ou pelo menos recebeu presentes – de outros quatro filhos dele, e todos eles estavam dando para o Papai Urso de uma maneira única .



Lembre-se, Nick tem 12 crianças total … não está claro se ele foi ver todos e cada um deles. De qualquer forma, ele certamente estava em uma corrida infantil – só o senhor sabe como ele faz tudo.