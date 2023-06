Nick Cannon pede paciência dos fãs sobre o relatório do estado de saúde de Jamie Foxx

Aentre os muitos amigos Jamie Foxx tem na indústria do entretenimento, Nick Cannon é um dos seus mais próximos. Durante esta difícil situação de saúde pela qual o ator passou, Cannon fez uma declaração pública durante uma entrevista com o pessoal de TV extra. Ele queria enviar uma mensagem calmante para todos os fãs que querem saber o que exatamente aconteceu com Jamie. Muitas versões diferentes do que aconteceu surgiram, algumas delas bastante conspiratórias, para dizer o mínimo. Mas deixar cair informações ou declarações de qualquer fonte dificilmente é responsável, especialmente se essas pessoas que fazem tais declarações têm uma agenda.

Na quinta-feira passada, começaram a circular online algumas notícias de que Jamie Foxx ficou cego devido a tomar a vacina COVID-19, mas vieram de um conhecido anti-vaxxer. Até obtermos informações do próprio Jamie Foxx, não há razão para postar informações enganosas que só deixarão as pessoas ainda mais preocupadas do que já estão. Nick Cannon queria enviar uma mensagem a essas pessoas que se preocupam e também àqueles que tentam forçar sua narrativa usando esse infeliz evento. Como esperávamos, Cannon pediu paciência e melhor julgamento quando estamos tentando descobrir o que aconteceu com Jamie. Este é um ótimo conselho de alguém que realmente tem contato com o ator e sua família.

Declaração de Nick Cannon sobre a saúde de Jamie Foxx

Cannon disse: “Uma coisa que sempre respeitei sobre como Jamie mudou ao longo de toda a sua carreira, se você notou, ele sempre foi alguém extremamente profissional e extremamente privado. Quero dizer, você nunca ouve nada diferente do que apenas o grande trabalho que ele faz como profissional e o fato de que, você sabe, ele lidou com essa situação da mesma maneira, você só pode respeitar isso.

“Eu acredito que quando ele estiver pronto, ele vai se dirigir aos fãs que o aguardam no mundo. [about his health scare] do jeito que só ele pode. Provavelmente estou no mesmo barco que você, no mesmo sentido de apenas saber que, como amigo, apenas sendo o mais respeitoso possível, não me intrometo. Não faço outras perguntas. E além das informações que me são dadas e, você sabe, o que me pedem.”