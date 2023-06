Nicki Minaj é processada por ‘I Lied’, supostamente roubou a batida, fontes de Nicki chamam BS

Quanto à história, Johnson afirma que publicou sua música, chamada “onmysleeve”, no YouTube em setembro de 2011… 3 anos antes do lançamento de “I Lied”.

Johnson afirma que os associados de Nicki e Mike Will Made It estavam no Instituto na mesma época e acredita que de alguma forma colocaram as mãos em seu disco rígido perdido.