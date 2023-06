Nicki Minaj oferece ajuda universitária a jovem de 14 anos que matou homem para defender a mãe

Nicki Minaj está totalmente do lado do garoto de 14 anos de Chicago que atirou e matou um homem para proteger sua mãe enquanto ela estava sendo atacada, dizendo que está disposta a ajudá-lo a ir para a faculdade.

O rapper entrou na conversa sobre o caso viral, que gerou muitas conversas online na última semana. Ela foi ao IG para falar, e está claro que ela acredita que o garoto de 14 anos e sua mãe não fizeram absolutamente nada de errado aqui … mesmo que isso custe uma vida.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Nicki escreve apaixonadamente: “Aquele garoto de 14 anos que apoiou o martelo quando aquele homem adulto estava socando a mãe no rosto como se ela fosse um HOMEM; é um verdadeiro herói.”

Ela continua … “Se ele quiser ir para a faculdade, eu adoraria ajudar. É o que QUALQUER filho deveria ter feito por sua MÃE. Ela criou uma criança drogada e deveria estar tão orgulhosa. Além disso, Deus sabia b4 ela sabia; que ela seria atacada naquele dia e garantiu que eles tivessem proteção no DECK.”

NM termina com uma mensagem simples: “Deus é bom”. Agora, quanto à sua oferta de assistência para o ensino superior – ela realmente não elaborou … mas você deve imaginar que ela está falando sobre dinheiro aqui. Se a criança vir isso, será interessante ver se ele a aceita.

Quanto ao caso em si … é um doozy. Carlishia Hood e seu filho foram acusados ​​de assassinato em primeiro grau depois que o adolescente atirou e matou o homem de 32 anos Jeremy Brown em 18 de junho em um restaurante … isso depois que uma discussão ocorreu dentro, e Brown foi filmado repetidamente socando Hood na cabeça.

No momento em que ele está chorando por ela, seu filho entra no restaurante pelo lado de fora e abre fogo contra Brown. Os policiais dizem que Brown fugiu, mas alegam que Hood ordenou que seu filho terminasse o trabalho e continuasse atirando nele do lado de fora … o que ele fez. Brown morreu devido a ferimentos de bala.

Em meio a muito alvoroço, os promotores do condado de Cook retiraram todas as acusações contra a mãe e o filho… dizendo que não tinham provas suficientes para prosseguir com o processo. Desde então, Hood processou a cidade de Chicago e alguns policiais também … alegando que ela foi presa / acusada injustamente – e que todo o calvário causou muito sofrimento emocional.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Sua equipe jurídica tem repetido o que muitos outros argumentaram – ou seja, que o uso de força letal aqui foi justificado e que Hood/seu filho estavam simplesmente se defendendo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com