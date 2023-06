Nike anuncia o renascimento da marca Kobe que inclui vestuário e linha de tênis

Cgalinha a lendária Kobe Bryant faleceu traumática ao lado de sua filha Gigi e de uma tripulação de helicóptero em 2020, houve um pico em seu tênis que nunca havia sido visto antes. De repente, encontrar um tênis Kobe por um preço decente tornou-se impossível. Sua morte quase obrigou a Nike a parar de produzir os tênis e mais artigos de marca. Mas um desenvolvimento recente deixará todos os fãs do Black Mamba nas nuvens. Nike acaba de anunciar que está trazendo a marca Kobe de volta à produção com sua parte dos lucros indo para a família. esposa de Kobe, Vanessa Bryant e outras três filhas permanecem. A Nike tem o plano de fazer o bem por eles e por todos os fãs que ainda querem ter um pequeno pedaço do legado de Kobe.

Quando a Nike está trazendo a marca Kobe de volta?

Os revendedores não ficarão felizes com isso porque o valor de cada tênis Kobe começará a cair assim que novos modelos chegarem ao mercado novamente. Mas quando exatamente a marca Kobe fará seu retorno triunfante? Segundo o CEO da Nike, John Donahoe, o plano é relançar a marca Kobe um dia antes do Kobe Day, que é 24 de agosto. Este dia foi escolhido como tal porque são os dois números que ele usou quando jogou toda a sua carreira no Los Angeles Lakers. . Todos estão felizes por isso estar acontecendo, todos menos os revendedores. A Nike entendeu que esta marca é uma das mais icônicas da história do sportswear, tem potencial para atingir os patamares da Jordan Brand.

Depois do Nike Kobe 11, a linha oficial de assinaturas deixou de ser produzida, mas os modelos mais antigos continuaram vindo da Nike. O plano é trazer o Kobe 12 para o mercado e continuar produzindo mais modelos por tempo indeterminado. Entre os designs mais populares, estão as séries Kobe 8, Kobe 10 e Kobe Protro. No entanto, o tênis Kobe mais popular é o Kobe 6 ‘Reverse Grinch’. Todos os fãs de Kobe vão se alegrar com uma das notícias mais animadoras da cultura dos tênis e da comunidade da NBA.