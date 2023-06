Nike fica do lado de Ja Morant após NBA suspender estrela do Grizzlies por 25 jogos

Nike divulgou um comunicado na sexta-feira em resposta ao NBA suspendendo Memphis Grizzlies guarda Eu moro por 25 jogos na próxima temporada, ficando do lado da estrela voadora “dentro e fora da quadra”.

Morant, de 23 anos, recebeu a pesada suspensão por brandir uma arma de fogo nas redes sociais pela segunda vez, apesar de uma punição de oito jogos após o primeiro vídeo.

Ja Morant filmado com outra arma

“A Nike está satisfeita que Morant esteja assumindo a responsabilidade e priorizando seu bem-estar. Continuaremos a apoiá-lo dentro e fora da quadra”, disse a empresa de calçados em um comunicado.

Cinco dias depois que o segundo vídeo da arma de Morant chegou à Internet, a Nike removeu discretamente todos os seus tênis de assinatura de seu site, muitos esperavam que ele recebesse o Kyrie Irving tratamento.

Menos de duas semanas depois, no entanto, o ‘Fome‘ edição de Morant E 1 sapato exclusivo foi colocado à venda conforme programado. Esgotou em poucos minutos.

Ja Morant mais uma vez pede desculpas

Morant se desculpou após o primeiro incidente, ocorrido em um clube de strip de Denver, e mais uma vez após sua suspensão inicial.

O segundo pedido de desculpas parecia ter sido escrito por Bate-papo GPT. Morant dobrou sua promessa de trabalhar em si mesmo, assim como quando ele participou brevemente de um programa de aconselhamento após o vídeo original.

Sua declaração mais recente, divulgada no Twitter via Adrian Wojnarowskipromete que continuará a se tornar um homem melhor.

“Estou passando a entressafra e minha suspensão continuando a trabalhar em minha própria saúde mental e tomada de decisões … Espero que você me dê a chance de provar a você ao longo do tempo que sou um homem melhor do que antes. mostrando a você”, dizia a declaração de Morant.