Nikola Jokic e Jack Grealish comemoram o título de maneiras muito diferentes

Tele Denver Nuggets e Manchester City Football Club têm um pouco em comum agora. Nos últimos dias, ambas as equipes se tornaram campeãs pela primeira vez – o pepitas depois de um Finais da NBA vitória sobre o calor de Miamie Man City depois de ganhar o Liga dos Campeões UEFA pela primeira vez na história do clube.

Mas os títulos não poderiam ter sido celebrados de forma mais diferente (pendente Denverdesfile do campeonato) pelos melhores jogadores de cada equipe — pepitas Centro Nikola Jokice Cidade meio-campista Jack Grealish.

Jokic: “Preciso ir para casa”

Talvez o momento tenha demorado a afundar para jokicmas o pepitas superstar manteve sua camisa (literalmente) e realmente só queria ir embora arena de bola.

Palhaço contado NBATV que ele estava mais focado em voltar para sua terra natal Sérvia do que participar do desfile do campeonato do Nuggets na quinta-feira – embora ele tenha dito que estaria lá, é claro.

E assim que seus deveres com a mídia terminaram, Jokic encontrou tempo para enfrentar Jamal Murray – seu incomparável companheiro de equipe – na piscina do Denver vestiário.

Grealish: Um troféu embebido em álcool!

Mais em Manchesterassinatura recorde do clube Grealish escolheu um método marcadamente diferente de celebrar Man CityA tripla histórica.

Grealish, muitas vezes visto sem camisa, desfilou por Manchester com seus companheiros menos de 48 horas depois Cidade bater Inter de Milão ganhar o Liga dos Campeões. Nesse estado, Grealish disse a certa altura Bernardo Silva – a quem ele “adora” – parecia “sem-teto”. Ele ainda admitiu que “não tinha dormido” desde a vitória em Istambulconfirmado aos 68 minutos Rodri meta.

Mais tarde, Grealish foi à mídia social para twittar uma imagem que se tornou instantaneamente icônica para os Cityzens em todos os lugares – o próprio jogador em pé no topo de um ônibus do desfile, sem camisa e com os braços erguidos.