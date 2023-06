Nikola Jokic perdeu seu troféu de MVP das Finais da NBA?

Nikola Jokico centro excepcional para o Denver Nuggetscontinua a demonstrar sua natureza realista como um NBA campeão. De seu desejo sincero de voltar para casa depois de alcançar o sucesso final em seu esporte até sua exasperação com o influxo avassalador de mensagens de texto inundando seu telefone após seu triunfo, jokic conquistou fãs em todo o mundo. Mas seu último movimento identificável leva o bolo.

Durante uma entrevista com Malika Andrews da ESPN na quarta-feira, jokic revelou de forma chocante que tinha perdeu seu cobiçado troféu Bill Russellconcedido ao MVP das Finais da NBAe ele não tem ideia de onde pode estar.

“Devo confessar, fiz várias entrevistas com os MVPs das Finais da NBA, e você é o primeiro a aparecer sem o troféu,” Andrews divertidamente comentou com jokic.

“Sinceramente não sei,” jokic respondeu com um tom de perplexidade. “Deixei no quarto do Sparky Gonzales [the Nuggets’ equipment manager], e agora está longe de ser encontrado. Então, estou sem noção.”

O desempenho estelar de Jokic ganha MVP, enquanto sua capacidade de relacionamento conecta fãs em todo o mundo

Sem dúvida, J.desempenho de okic na quadra mereceu o prestigioso prêmio. Ele teve uma média impressionante de 30,2 pontos, 14 rebotes e 7,2 assistências por jogo durante o pepitas‘ série vitoriosa de cinco jogos contra o Calor de Miami.

No entanto, é fascinante como simplesmente perder um troféu pode preencher a lacuna entre um dos talentos atléticos mais proeminentes do mundo e aqueles que seguem ansiosamente cada movimento seu. A capacidade de relacionamento de Jokic não conhece limites.