Nikola Jokic: seu cavalo e como ele o ‘traz’ para dentro do vestiário do Nuggets

Tele casa vestiário no Denver’s arena de bola é uma visão e tanto. MARCA foi capaz de se intrometer e descobrir todos os tipos de fatos interessantes. Do amor de Nikola Jokic pelos cavalos ao casa de Jamal Murray devoção a Bruce Lee. Também mencionamos um estoque de mais de 80 tênis?

MARCA visita o vestiário do Denver Nuggets após o jogo 1 das finais da NBAnacho garça

Duas vezes MVP Nikola Jokic também trouxe seu amor por cavalos para o vestiário do Nuggets. Em seu armário, a exibição mais proeminente pertence ao seu cavalo da sorte. Palhaçouma corrida de carruagens aficionadotem um freio completo ao lado de seu armário, bem como uma fita de competição que diz Subótica (um cavalo puro-sangue francês). Ele não é capaz de trazê-lo para dentro fisicamente, mas ele está lá em espírito.

Preso a co-estrela casa de Jamal Murray locker é outro detalhe interessante: uma citação impressa de Bruce Lee em um papel amassado. A citação diz: “Saber não é suficiente, devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer”. A citação da lenda do kung-fu é sem dúvida um mantra que Murray vive quando ele constantemente dá tudo de si na quadra de basquete.

Citação de Bruce Lee de Jamal Murray (à esquerda), fita de corrida de cavalos de Nikola Jokic (à direita).NG

Nosso vídeo, filmado após a vitória no jogo 1 no Finais da NBA também revela outros detalhes. Uma foto impressa da equipe arbitral da NBA escolhida para o jogo de quinta-feira à noite. Sem falar no suprimento infinito de tênis de basquete: alguns cuidadosamente guardados, outros acumulados em montes.