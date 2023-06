Nikola Jokic Stats: O que faz dele o MVP da Conferência Oeste?

Game 2 do Finais da NBA entre o Miami Heat e a Denver Nuggets está prestes a começar neste sábado e precisamos mergulhar fundo em todas as coisas Nikola Jokić. A menos que Jimmy Butler tem algo mais a dizer sobre isso, o pivô sérvio já conquistou o título de MVP da NBA duas vezes, mas ainda não conquistou o Finais da NBA. Indiscutivelmente, ganhar o troféu coletivo é muito mais importante para qualquer jogador do que ganhar o MVP. Temos vários grandes homens impressionantes que competiram com Jokic nos últimos cinco anos. Ou seja, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Esses três dominaram o melhor jogador da conversa da liga.

Mas na temporada passada, Embiid venceu o MVP, enquanto Nikola Jokic parece pronto para vencer o primeiro campeonato de sua carreira e o primeiro título do Dever Nuggets também. Como Jokic conseguiu levar a equipe até este ponto? Em termos de estatísticas, Jokic teve uma produção mais decente de estatísticas em comparação com as temporadas anteriores. No entanto, ele aumentou sua produção de triplo-duplo e se tornou um jogador mais envolvido com o resto de seus companheiros de equipe. Com 24 pontos, 12 rebotes e uma impressionante média de 10 assistências por jogo durante toda a temporada. Esses números são difíceis de entender para qualquer jogador na história da NBA antes, Jokic tem tudo quando se trata de estatísticas. Mas seu QI de basquete também está fora das paradas.

Nikola Jokic e seu QI de basquete

Essas estatísticas não seriam possíveis se Nikola Jokic não tivesse aquela criatividade que o diferencia dos demais nesta temporada. Houve jogos inteiros em que ele só conseguiu cinco ou seis chutes de fora do perímetro, mas saiu ajudando seus companheiros ou pegando rebotes. Jokic sabe que precisa emprestar suas habilidades para o bem maior e está fazendo maravilhas com essa mentalidade ao longo da temporada. Varrer o Lakers e este resultado do Jogo 1 foram a prova de que este pode ser o ano em que Nikola Jokic e o Denver Nuggets finalmente conseguirão aquele anel. O que Jimmy Butler tem a dizer sobre isso? Neste ponto, este confronto parece outra iteração ‘David vs Golias’.