Nikola Jokic: um verdadeiro unicórnio da NBA, ninguém chega perto do MVP das Finais de 2023

EUnão é nenhum segredo que Nikola Jokic é um dos melhores jogadores do NBA. Mas o jogador de 28 anos está no caminho certo para se tornar o melhor e mais singular jogador da história do basquete.

O MVP das finais da NBA de 2023 é o primeiro jogador da liga a liderar todos os jogadores em pontos, rebotes e assistências em uma única pós-temporada.

Nikola Jokic teve média de 30,0 pontos, 13,5 rebotes e 9,5 assistências em 20 jogos na pós-temporada de 2023. Sim, meia assistência da média de um triplo-duplo durante todo o Eliminatórias da NBA. A estrela sérvia é um verdadeiro unicórnio em todos os sentidos da palavra.

Nikola Jokic: o jogador menos draftado a ganhar o MVP das Finais

Embora ele esteja longe de ser subestimado neste ponto de sua carreira, o mesmo não pode ser dito em seus primeiros anos. Nikola Jokic é o jogador com o draft mais baixo na história da liga a vencer o MVP das finais (41º no geral no Draft da NBA de 2014).

Jokic também se tornou o primeiro pivô a vencer MVP das Finais da NBA desde Tim Duncan em 2005. Tornando-se óbvio, como o Spurs Hall-of-Famer, ele é um verdadeiro pivô completo (com um talento especial para arremessos de três pontos).

O currículo de Jokic fala por si: um verdadeiro unicórnio da NBA

O currículo do Coringa também fala por si: campeão da NBA, MVP das Finais, MVP das Finais da Conferência Oeste, 5 vezes All-NBA, 5 vezes All-Star e duas vezes MVP da NBA. Jokic também continua uma tradição de três anos de estrelas ganhando troféus de MVP das Finais com as equipes que os selecionaram: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks – 2021), Stephen Curry (Golden State Warriors – 2022)… e jokic (Denver Nuggets – 2023).

A primeira coisa que Jokic disse depois de ganhar seu primeiro título da NBA na noite de segunda-feira foi: o trabalho está feito, podemos ir para casa agora”. Sim, Nikola, você conquistou esse direito.