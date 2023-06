No Bets Barred: Ilia Topuria pode abrir caminho para uma disputa de cinturão no UFC Jacksonville?

No Bets Barred está virando o grande 5-0! É isso mesmo, seu podcast de jogo de MMA favorito está de volta com seu 50º episódio – e que melhor maneira para os garotos do No Bets Barred comemorarem do que com o altamente antecipado card do UFC Jacksonville.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew abrem o show com uma pequena discussão sobre o UFC Vegas 75 antes de entrar em uma discussão profunda sobre o evento principal neste fim de semana entre Josh Emmett e Ilia Topuria. Em seguida, é para o resto do card do UFC desta semana, com tópicos de conversa, incluindo se Maycee Barber é bom, peso-mosca pode possivelmente rebote e o que exatamente acontece quando um homem luta contra seu próprio clone.

Sintonize o episódio 50 de No Bets Barred.

