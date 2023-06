Noel Gallagher critica Guns N’ Roses por ser atração principal do Festival de Glastonbury ‘Isso é loucura’

Noel Gallagher de Oásis e Os pássaros voando alto falou abertamente sobre o Guns N Roses e ter uma banda dos Estados Unidos como atração principal do famoso Palco Pirâmide de Glastonbury qual uma banda britânica normalmente fecha o show.

Noel Gallagher, um dos dois irmãos que fizeram história com Oásisficou muito chateado quando descobriu a atração principal do segundo dia do Festival de Glastonbury, que acontece todos os anos em cinco dias no Fazenda digna em Pilton, Somerset.

Gallagher foi questionado pela NME sobre Armas e rosas encarregada de fechar o segundo dia de evento, e como uma supernova do champanhe, deu um parecer explosivo: “ Eu pensei: ‘O quê? Voce esta falando serio? Isso é loucura’ Quando você pensa em todos os grandes artistas britânicos que lançaram álbuns no ano passado, ter o Guns N’ Roses como atração principal no sábado é uma loucura.” ele disse enfaticamente.

Controvérsia Only Men

Essas declarações aumentam a controvérsia baseada em gênero que gerou desde a escalação de 2023 e os headliners masculinos, incluindo Guns N Roses, foram anunciados. Os outros dois são britânicos, por um lado, o macacos árticospara sexta-feira, e na outra, Elton John para domingo.

A honra dos anfitriões

Como um Glastonbury tradição, os headliners do famoso palco da pirâmide devem ser britânicos e até agora a tradição foi adotada, razão pela qual Gallagher agora que está ausente do evento depois de ter estado lá no ano passado com sua banda High Flying Birds, ele mencionou que seria foi uma boa ideia tocar no festival este ano “Eu teria sido inteligente em tocar no Glastonbury este ano, mas joguei no ano passado porque tinha sido contratado para fazê-lo em 2020 e tudo foi adiado.“

Ainda não há notícias sobre se ele se juntará ao irmão Liam para um Oásis avivamento, depois de ter prometido fazê-lo se Cidade de Manchester tornaram-se campeões do Liga dos Campeões UEFA.