Noiva de Conor McGregor, Dee Devlin, apoiando estrela do UFC em meio a acusações de estupro

Dee Devlin está deixando claro que ela está esperando Conor McGregor apesar das recentes alegações de estupro … indo para Nova York no fim de semana passado para passar um amoroso Dia dos Pais com a estrela do UFC.

McGregor compartilhou fotos da celebração do feriado do casal em sua página do Instagram no domingo à noite … e nas fotos, você pode ver que Devlin parecia mais apaixonado pelo homem de 34 anos do que nunca – mesmo que ele tenha sido acusado de agressão sexual uma mulher uma semana antes.