notas de corte já podem ser consultadas

O SISU é um programa criado no ano de 2010 que permite o ingresso de estudantes em instituições de ensino brasileiras que disponibilizam vagas no sistema.

As inscrições para o SISU 2023/2 começaram nesta segunda-feira, dia 19 de junho. A partir desta terça-feira, dia 20 de junho, os candidatos já podem consultar as notas de corte com base nas inscrições recebidas pelo SISU no primeiro dia de inscrições (19).

Para que você possa descobrir quais são as notas de corte dos cursos disponíveis no SISU, o artigo de hoje separou um resumo sobre como acessar as notas e outras informações importantes sobre o SISU 2023/2. Vamos conferir!

SISU 2023/2: qual a importância da nota de corte?

É muito importante que os participantes do SISU 2023/2 acompanhem o progresso das notas de corte ao longo de todo o período de inscrições nesta edição do SISU. Isso porque, a nota de corte representa a menor pontuação na prova do ENEM de que o estudante precisa para ser aprovado no curso que escolheu.

A vantagem de acompanhar o andamento das notas de corte é que você consegue entender se possui uma chance de ser aprovado ou não. Também é possível acompanhar a própria colocação entre os candidatos participantes ao longo da semana de inscrições, que termina nesta quinta-feira, dia 22 de junho.

A partir desta terça-feira, dia 20 de junho, os candidatos já podem consultar a nota de corte de todas as vagas e cursos disponíveis no SISU. Porém, é importante destacar que essas notas ainda podem mudar, uma vez que as médias são preliminares. Assim, a nota poderá aumentar ou diminuir até às 23h59 do último dia de inscrições no SISU (esta quinta-feira, 22).

SISU 2023/2: como consultar a nota de corte?

Consultar a nota de corte de um curso no SISU 2023/2 é muito simples. Veja o passo a passo a seguir:



Acesse o site do SISU 2023/2; Digite o curso, município ou instituição de ensino de seu interesse na barra de busca; Clique no resultado de seu interesse; Você será redirecionado para a página do curso, em que as notas de corte serão mostradas de acordo com uma das duas modalidades disponíveis: ampla concorrência ou reserva de vagas.

Pronto! Viu como é fácil?

É importante acompanhar as mudanças na nota de corte todos os dias. Para isso, basta seguir o passo a passo que apresentamos para você.

SISU 2023/2: mais de 51 mil vagas estão sendo disputadas pelos participantes

Nesta edição do SISU, 51.277 vagas estão sendo disputadas pelos participantes. Do total, 24.726 vagas são destinadas para a seleção na modalidade “ampla concorrência” e 22.560 para os candidatos que concorrem na modalidade “cotas”. O número de vagas na modalidade “cotas” varia conforme as ações afirmativas de cada instituição cadastrada no sistema.

Estão sendo oferecidas vagas em 1.666 cursos de graduação diferentes. É importante notar, contudo, que os cursos são oferecidos em períodos diferentes (matutino, vespertino, noturno e integral) e também em modalidades diferentes (presencial e à distância).

Ainda dá tempo de se inscrever no SISU 2023/2?

Sim, ainda dá tempo! Os interessados em participar da segunda edição do SISU em 2023 poderão se inscrever no sistema de seleção até esta quinta-feira, dia 22 de junho.

Conforme as informações divulgadas, os estudantes que participaram da última edição do ENEM em 2022 e que não receberam nota zero na redação podem participar do SISU 2023/2. Para se inscrever, acesse o Portal de Acesso Único do MEC.

O resultado do SISU 2023/2 será divulgado dia 27 de junho. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 26 de junho e 04 de julho. O prazo é o mesmo para os estudantes que quiserem participar da lista de espera. Por fim, a convocação dos estudantes da lista de espera irá acontecer no dia 10 de julho.