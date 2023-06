NOTÍCIA EXTRAORDINÁRIA HOJE para quem recebe o Bolsa Família acaba de sair

O Governo Federal está seguindo nesta terça-feira (20) com mais uma rodada de pagamentos do programa Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 2. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Em junho, os pagamentos do Bolsa Família contam com uma série de novidades em relação aos últimos meses. A principal mudança é mesmo o início da liberação do adicional de R$ 50 para parte dos cidadãos que fazem parte do benefício de caráter social. O saldo está sendo repassado juntamente com os valores regulares.

Nesta terça-feira (20), os pagamentos dos adicionais estão sendo feitos para as pessoas que:

Possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 2.

Além disso, o cidadão precisa seguir ao menos uma das regras abaixo:

Residir com uma criança com idade entre sete e 12 anos;

Residir com um adolescente com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Residir com uma mulher gestante;

Residir com uma mulher lactante.

Caso o cidadão tenha o NIS final 2 e siga ao menos uma das regras acima, ele vai receber o adicional de R$ 50 sem precisar de qualquer solicitação prévia. Note, no entanto, que a família vai precisar ter todas as informações devidamente atualizadas no sistema do Cadúnico. Caso contrário, o Governo não vai conseguir realizar o pagamento.

Imagine, por exemplo, que uma família ganhou um novo membro no último mês de abril. Contudo, eles não atualizaram a informação de que um bebê nasceu naquela família. Neste caso, o Governo Federal não vai conseguir identificar que estes usuários residem com uma criança, e não poderá realizar os pagamentos do adicional em questão.

O Bolsa Família em junho



Dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome mostram que pouco mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de junho. A média de pagamentos é de R$ 705, a maior da história de um programa de transferência de renda fixo no Brasil.

Para além do já citado adicional de R$ 50, o Governo Federal está seguindo também com as liberações do bônus de R$ 150 para os seus usuários. Este saldo está sendo liberado desde o último mês de março, e atende pessoas que residem com crianças com idade de zero a seis anos.

Independente dos adicionais, em junho segue valendo a ideia de que todos os usuários do programa precisam receber, no mínimo, R$ 600 por família. Esta é uma norma que estava em vigência desde o ano passado, e que segue valendo agora na nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para saber exatamente a data do recebimento do seu benefício, basta se basear no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).

Fila de espera

Dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação indicam que a fila de espera para entrada no Bolsa Família voltou a se formar. Em maio, estima-se que mais de 400 mil famílias estavam nesta situação.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (19), o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT) prometeu zerar a lista de espera até o final deste ano.

“Nós chegamos a ter até 3,5 milhões nessa fase do último governo na fila. Tinha zerado, e nós vamos zerar de novo. A ordem do presidente é até dezembro a gente zerar (a fila de espera)”, declarou o Ministro Wellington Dias em entrevista ao Portal Metrópoles nesta segunda-feira (19).