Notícia sobre o pagamento EM DOBRO surpreende brasileiros

O Auxílio-gás 2023 chega com novidades para os beneficiários do programa, segundo anúncio do Governo Federal. Algumas informações importantes podem mudar, o que trouxe certa comoção entre as pessoas que têm direito ao valor.

Por isso, para entender melhor como irá funcionar e quem pode receber o benefício, criamos um post completo sobre o tema. Aproveite pra conferir quais as novidades que o Auxílio-gás 2023 oferecerá aos beneficiários e como solicitar o seu agora.

O que é o Auxílio-gás 2023?

Atualmente, o Governo Federal possui uma série de benefícios para ajudar as famílias em situação de pobreza. Entre eles, destacam-se o Bolsa Família, o Farmácia popular e o Auxílio gás.

Assim, este é um incentivo que o Governo libera, para ajudar as famílias a comprar um botijão e garantir as refeições básicas diariamente, até a melhoria das condições de vida. Atualmente, o valor é de R$110,00, pago a cada dois meses.

Porém, recentemente houve um anúncio do Presidente Lula, com o reajuste do valor. A intenção é aumentar mais 50%, como um adicional para o complemento do programa, até o final do ano de 2023.

Desde que o novo governo iniciou, houve reajuste em diversos outros programas, como o Bolsa Família. Então, a medida visa fornecer um valor a mais, também por conta do aumento no valor do insumo nos últimos anos.

Até o momento, a medida ainda não passou por votação na Câmara, etapa fundamental para início do pagamento. Portanto, é possível que em breve o novo adicional do Auxílio-gás 2023 comece a funcionar, assim que devidamente votado e sancionado pelo Presidente da República.



Quem tem direito a receber o benefício?



Antes de realizar a solicitação, é preciso observar os requisitos para saber quem tem direito ao auxílio gás 2023. Então, separamos uma lista para você conferir se sua família se enquadra no perfil de beneficiários do programa:

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo;

Grupos familiares que não tenham o auxílio gás vigente (máximo de 1 por família);

Pessoas devidamente cadastradas no CadÚnico do Governo Federal;

Cadastros atualizados, com informações de até 2 anos no CadÚnico;

Beneficiários de outros programas do Governo, como o Bolsa Família.

Assim, quem está dentro desses quesitos, pode solicitar o auxílio gás em 2023, e receber o pagamento. Para verificar se sua renda atende os requisitos, basta somar os ganhos de todos da família, e dividir pela quantidade de pessoas.

Dessa maneira, um grupo familiar com 4 trabalhadores que ganham juntos R$2 mil reais, possuem renda per capita (por cabeça) de R$500,00. Neste exemplo, o grupo familiar estaria apto a receber o benefício.



Como solicitar o auxílio-gás 2023

Primeiro, é importante verificar se sua família esta entre os possíveis beneficiários do programa, antes de fazer a solicitação. Afinal, a intenção do benefício é ajudar quem realmente precisa de uma forcinha no fim do mês.

Depois disso, encontre um responsável pela família: essa pessoa será quem responderá as perguntas no cadastro e informará os dados de todos os componentes do grupo familiar. Lembre que essa é uma parte importante, escolha quem tem mais facilidade com a burocracia.

Então, é preciso realizar o cadastro no CadÚnico, do Governo Federal. Cada membro da família deverá se identificar, apresentando um dos documentos básicos:

Certidão de Casamento;

Certidão de Nascimento;

Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Título de Eleitor ou

Carteira de Trabalho.

É importante lembra que todos os componentes precisam estar cadastrados no grupo familiar. Além disso, é importante informar se todos trabalham, e qual a renda total da família (não esqueça de manter essa informação sempre atualizada, caso alguém consiga ou perca o emprego).

Por fim, depois de realizar o cadastro e conferir seu direito ao benefício, basta solicitar o auxílio-gás 2023 através do site ou versão para web. Após a análise, a resposta ficará disponível para consulta nestes mesmos canais.

Onde eu recebo o Auxílio-gás 2023?

Assim como no caso do Bolsa Família, o responsável pela solicitação terá uma conta na Caixa Econômica em seu nome. Então, poderá realizar o saque do benefício diretamente pelo caixa eletrônico, atendimento presencial na agência ou pelo aplicativo do Caixa Tem.

Perguntas frequentes sobre o auxílio-gás 2023

Ainda, separamos algumas perguntas comuns de beneficiários sobre o Auxílio-gás 2023. Aproveite para conferir outros conteúdos sobre o programa, e com ele pode ajudar a facilitar sua vida financeira no fim do mês.

O que mudou no benefício em 2023?

Com o reajuste do novo Bolsa Família para R$600,00, o Governo Federal resolveu adaptar também o benefício do auxílio-gás 2023. Por isso, a nova emenda propõe a adição de 50% do valor para o pagamento do programa, até o final do ano.

Porém, ainda é necessário que essa medida tenha aprovação na Câmara, para começar a valer de fato. Então, por enquanto o valor do benefício continuará sendo de R$110, para as famílias que possuem direito ao programa.

Qual o valor do auxílio-gás 2023?

Atualmente, o valor do auxílio-gás 2023 é de R$110,00, com depósito a cada dois meses. Porém, o Governo anunciou uma medida para adicionar mais 50% do valor deste benefício, por conta dos reajustes no Bolsa Família.

Qual é o aplicativo do Auxílio Gás?

O Governo Federal disponibiliza a consulta para o benefício através de dois apps oficiais: o Caixa Tem e o aplicativo do Auxílio Brasil. Em ambas as opções você poderá solicitar, acompanhar o andamento da solicitação e até mesmo realizar o saque de seu benefício.

Com saber se vou receber o auxílio-gás 2023?

Primeiro, é importante entender se seu núcleo familiar se encontra na faixa de renda que o benefício propõe. A renda familiar per capita precisa ser de até meio salário mínimo, contando com todos os componentes da família juntos, de acordo com seus rendimentos.

Depois, é importante ter o registro no CadÚnico atualizado. Então, solicitar o benefício no aplicativo ou site do programa. Assim que possível, o resultado da solicitação ficará disponível, e você já poderá começar a receber o valor bimensal.

Então, se quiser conhecer mais conteúdos sobre benefícios do Governo, aqui é o local certo para encontrar. Afinal, deixamos vários posts para você ficar por dentro das principais notícias, e quais benefícios pode solicitar agora mesmo.