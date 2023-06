Notícias da MLB: David ‘Big Papi’ Ortiz trolls Derek Jeter com presente especial durante sua estreia na TV

Fvermes rivais David “Big Papi” Ortiz e Derek Jeter agora são companheiros de equipe Raposamas isso não impediu o Boston Red Sox lenda de pregar uma peça em seu Ianques de Nova Iorque contrapartida com um presente especial durante a estreia deste último como MLB analista.

Jeter, 48, abriu a caixa embrulhada para encontrar uma camisa personalizada do Red Sox com seu sobrenome. Ele instantaneamente jogou fora o presente e brincou sobre desistir do show.

“Tem sido ótimo passar um tempo com vocês aqui”, brincou Jeter. “Você não vai mais me ver. Este é meu último dia na Raposa.”

Alex Rodriguez tornou-se um MLB analista em Raposa dois anos atrás e seu ex-companheiro de Yankees agora se juntou a ele, um momento de círculo completo para sua relação de amor e ódio.

Ortiz, 47, também deu a Jeter outro presente, desta vez um que ele apreciou, uma coroa de ouro para fazer de “El Capitan” o rei.

Rivalidade épica entre Red Sox e Yankees revivida

Os três membros da épica rivalidade Red Sox-Yankees do início dos anos 2000 provaram em seu primeiro dia que será uma ótima televisão.

Eles estão revivendo a rivalidade em um novo cenário e os Red Sox estão em vantagem após o primeiro dia, mas as lendas dos Yankees provavelmente responderão.

Nova York manteve a vantagem durante a maior parte dos anos 1990 e 2000, incluindo uma vitória na primeira série pós-temporada entre as duas equipes em 1999 a caminho do Série Mundial título. Boston, no entanto, deixou sua marca no 2004 ALCS, tornando-se o primeiro time a se recuperar de uma desvantagem de 3 a 0 na pós-temporada. Boston iria ganhar a World Series, o primeiro dos três títulos de Ortiz.

A estreia de Jeter como analista foi na tarde de sábado, durante o Chicago Cubs‘ goleada por 9 a 1 sobre o Cardeais de São Luís da Inglaterra.