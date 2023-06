Notícias da MLB: David Ortiz afirma que é melhor que Alex Rodriguez: sou um membro do Hall da Fama e A-Rod não é

Dávido Ortiz e Alex Rodriguez foram duas das maiores estrelas da MLB durante seu tempo como rivais e também são amigos de longa data.

No entanto, Ortiz diz que há muitas diferenças entre ele e o antigo Ianques de Nova Iorque Todas as estrelas.

Quando o Boston Red Sox lenda apareceu no Podcast Abriendo El Juego, ele falou sobre sua relação com A-Rod e como os dois são frequentemente comparados.

“Muitas vezes as pessoas querem que você seja o que elas querem e eu não concordo com isso, porque nem os dedos das mãos são iguais”, Ortiz disse.

“Você tem que amar as pessoas do jeito que elas são.

“As pessoas sempre querem comparar e dizer ‘Oh, david ortiz tem que ser como Alex Rodriguez‘, mas por que não pode Alex Rodriguez ser como eu?

“Eu tenho algumas coisas melhores do que Alex Rodrigueze Alex Rodriguez tem algumas coisas melhores do que eu.”

Pressionado sobre o que algumas das conquistas Ortiz tem mais de Rodriguesele trouxe o Hall of Game.

“Sou membro do Hall da Fama e Alex não é” Ortiz disse, rindo.

A rivalidade de David Ortiz e Alex Rodriguez

Ortiz e Rodriguez foram pilares da Red Sox vs Yankees rivalidade por quase uma década e meia.

Ortiz veio Boston em 2003, enquanto Rodriguez assinado com o Yankees em 2004. Ambos os jogadores entraram em campo pela última vez em 2016.

Os dois agora são companheiros de equipe, trabalhando como analistas da MLB para a FOX Sports.

Uma coisa que as duas lendas não compartilham é o status do Hall of Fame, já que Ortiz entrou em Cooperstown em 2022.

No entanto, Rodriguez e seus quase 700 home runs não chegaram nem perto da indução depois de admitir o uso de drogas para melhorar o desempenho durante sua carreira.