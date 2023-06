Notícias da MLB: MLB visa uma influência europeia mais ampla: Alemanha e Holanda no radar do jogo futuro

As Liga Principal de Beisebol prepara-se para o seu regresso Londres com uma série de dois jogos neste fim de semana, outras nações europeias como Alemanha e a Holanda estão no radar como possíveis anfitriões para jogos futuros, refletindo MLBesforço da empresa para estender sua influência por toda Europa.

diretor de operações e estratégia da MLB, Chris Marinakmencionado para A Associated Press que, embora o foco esteja nos mercados prioritários, os planos de longo prazo podem envolver a exploração de locais em Alemanha e possivelmente o Holanda. No entanto, o Reino Unido continua a ser o foco central no futuro previsível.

Neste fim de semana, o Estádio de Londres vai ver o Chicago Cubs e St. Louis Cardinals se enfrentam. Este é o mesmo local que recebeu a primeira partida europeia da MLB em 2019, onde o Ianques de Nova Iorque e Boston Red Sox entreteve um público esgotado de cerca de 60.000 espectadores.

No início da temporada, MLB realizou alguns jogos em Cidade do México apresentando o San Francisco Giants e padres de san diego. A MLB também está de olho Paris como possível anfitrião dos jogos da próxima temporada, que marcariam a estreia do campeonato francês. O retorno a Londres está previsto para 2026.

Os Cubs enfrentarão o Cardinals no London Stadium

Em termos de receita de transmissão, vendas de mercadorias e assinantes de produtos digitais, o Reino Unido é relatado pela AP como o mercado europeu mais lucrativo da MLB, embora fique atrás do México, Japão, Coreia do Sul, Chinae Austrália. No ano passado, a MLB assinou um contrato de transmissão de cinco anos com a BBC no Reino Unido.

as marinas enfatizou a crença da liga no potencial do Reino Unido como referência de crescimento no mercado europeu.