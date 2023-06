Notícias da MLB: o comissário da MLB, Rob Manfred, suspeita que muitos arremessadores estão usando coisas pegajosas proibidas

comissário de beisebolRob Manfred acha que o uso de proibido coisas pegajosas é mais difundido do que os três arremessadores expulsos nesta temporada por ajudas de pegada ilegais.

“Tenho certeza de que, com muita cautela e bom senso, os árbitros tiveram situações questionáveis ​​que eles decidiram: apenas não tenho certeza”, disse Manfred na quinta-feira após uma reunião de proprietários. “E Tenho 100% de certeza de que eles erram do lado da não violação.”

Lançador do New York Mets Drew Smith foi suspenso por 10 jogos na quarta-feira, um dia depois de ter sido expulso. Isso se seguiu a proibições semelhantes para o companheiro de equipe do Mets, Max Scherzer, em 20 de abril, e o arremessador dos Yankees, Domingo Germn, em 17 de maio.

“Conversamos com os árbitros após cada situação como essa. Acho que é justo dizer de forma geral que o situações de violação estavam na zona inquestionável”, disse Manfred. “Ficou absolutamente claro que o nível de viscosidade em cada situação não poderia ser produzido pelo uso permitido de um saco de resina”,

O arremessador Domingo German do NY Yankees joga contra o Boston Red Sox.LAPRESSE

Cinco arremessadores foram suspensos desde MLB começou sua repressão sobre substâncias estranhas em junho de 2021, Hector Santiago de Seattle e Caleb Smith cumpriu suspensões em 2021.

“Nada arbitrário sobre a aplicação“, disse Manfred. “Todos os árbitros recebem treinamento uniforme sobre o uso de resina no monte da maneira permitida pelas regras, como é e como se sente quando você está fazendo algo ilegal, combinando com álcool ou protetor solar ou alguma outra substância pegajosa.

“Não aceito a premissa de que isso seja arbitrário. E, veja, o fenômeno da substância pegajosa estava alterando a maneira como o jogo era jogado em campo. E sentimos isso por integridade e perspectiva de justiça é nossa obrigação fazer tudo o que pudermos para garantir que essas regras sejam cumpridas. Onde as violações acontecem, isso é um produto de quem está violando, na minha opinião.”