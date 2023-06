Notícias da MLB: Por que 2 de junho é o Dia de Lou Gehrig?

June 2 é comemorado como Lou Gehrig Dia de homenagear a vida e o legado de um dos jogadores mais icônicos do beisebol, Lou Gehrig.

Este dia especial é dedicado à conscientização sobre a esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como Lou Gehrigda doença, e apoiando os esforços para encontrar uma cura para esta doença neurológica devastadora.

Quem foi Lou Gehrig?

Gehrignascido em 19 de junho de 1903, foi um lendário jogador de primeira base do New York Yankees durante as décadas de 1920 e 1930.

Ele é amplamente considerado um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. GehrigA incrível habilidade, durabilidade e desportivismo de ele lhe renderam o apelido de “O Cavalo de Ferro”. Ele jogou em uma seqüência recorde de 2.130 jogos consecutivos, um recorde que permaneceu por 56 anos até ser quebrado por Cal Ripken Jr.. em 1995.

Tragicamente, GehrigSua carreira foi interrompida quando ele foi diagnosticado com ELA em 1939, aos 36 anos. A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal.

A doença gradualmente rouba dos indivíduos sua capacidade de controlar o movimento muscular, levando à paralisia e, por fim, à insuficiência respiratória.

Apesar de sua saúde deteriorada, Gehrig fez seu famoso discurso do “Homem Mais Sortudo” em 4 de julho de 1939, expressando sua gratidão por sua carreira no beisebol e trazendo consciência para a doença que logo levaria seu nome.

Sua batalha contra a ELA

Lou GehrigA corajosa batalha de ALS e seu legado duradouro como um atleta notável e um símbolo de força e graça diante da adversidade levaram ao estabelecimento de Dia de Lou Gehrig.

Esta observância anual visa aumentar a conscientização pública sobre a ELA, apoiar pesquisas para tratamentos eficazes e uma cura e homenagear as pessoas afetadas pela doença.

Sobre Dia de Lou Gehrigtimes de beisebol, torcedores e organizações se reúnem para homenagear Gehrigda memória, celebrar suas contribuições para o esporte e arrecadar fundos para pesquisas sobre ELA e apoio aos pacientes.

Cerimônias especiais, eventos e arrecadação de fundos acontecem, enfatizando a importância do avanço do conhecimento científico e da prestação de assistência a indivíduos e famílias afetados pela ELA.