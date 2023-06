Notícias da MLB: Por que a MLB retirou o logotipo do Pride das mídias sociais? Conservadores comemoram prematuramente

TA conta oficial da MLB no Twitter retirou seu logotipo do Pride da mídia social na sexta-feira e os conservadores comemoraram prematuramente, com a liga agora explicando o motivo por trás da troca da foto do identificador.

A MLB publicou pela primeira vez o logotipo LGBTQ+ nas mídias sociais na quinta-feira para dar início ao mês do Orgulho, que é comemorado todo mês de junho.

Um dia depois, a liga voltou ao seu logotipo original, levando a uma onda de conservadores de direita reivindicando a vitória sobre o fim do “wokeness”.

Os conservadores recentemente boicotaram várias marcas devido à indignação com o marketing “despertado”, que visa principalmente a comunidade LGBTQ+.

Bud Light e Target são duas das principais marcas atacadas pelos boicotes conservadores, considerados bastante eficazes em prejudicar os resultados das empresas.

MLB explica por que retirou o logotipo do Pride

A Liga Principal de Beisebol não sucumbiu à indignação da direita. Puxar o logotipo do Pride depois de 1º de junho sempre fez parte do plano, de acordo com a Newsweek.

“A organização sempre planejou reconhecer o início do Mês do Orgulho em 1º de junho. Sexta-feira marcou o Dia de Lou Gehrig, que é comemorado em toda a liga, e a MLB posteriormente atualizou sua foto de perfil para refletir ‘como era o plano planejado o tempo todo'”, informou a Newsweek .

A MLB e a comunidade LGBTQ+ continuam a fazer manchetes em conjunto. O Los Angeles Dodgers recentemente foi criticado por conceder, retirar e reatribuir um prêmio de herói da comunidade a um grupo Pride sem fins lucrativos.

O arremessador do Toronto Blue Jays, Anthony Bass, foi forçado a se desculpar depois de compartilhar uma história no Instagram em apoio ao boicote da Bud Light e da Target.