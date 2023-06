Notícias devastadoras para os fãs do Chicago Bulls, já que uma das estrelas do time não jogará durante toda a temporada 2023-2024

Lonzo BallA ausência de 2023-24 na temporada da NBA foi oficialmente confirmada por búfalos de Chicago Presidente de Operações de Basquetebol, Artras Karniovas.

Karniovas afirmou: “Acho que nossa expectativa é que ele não volte na próxima temporada e continue sua recuperação. Se ele voltar, seria ótimo. Mas vamos apenas tratar esta entressafra e nos preparar para o temporada que ele não vai voltar na próxima temporada.”

Embora esta notícia não seja ideal para os fãs do Bulls, também não é totalmente surpreendente. Ball já perdeu toda a temporada 2022-23 devido a uma lesão no joelho e passou por uma terceira operação no joelho em março. No entanto, esta não era uma cirurgia típica no joelho – era um transplante de cartilagem.

Comentando sobre a natureza única da cirurgia, Dan Bernstein de 670 The Score disse: “É incrivelmente raro e é muito mais provável que seja feito apenas por sua qualidade de vida fora da quadra de basquete.”

Futuro de Lonzo Ball no basquete em dúvida

Bernstein revelou no mês passado que a organização do Bulls não espera que o jogador de 25 anos volte a jogar. No entanto, publicamente, há um otimismo cauteloso em relação ao seu futuro, com a equipe se abstendo de pedir isenção salarial para evitar enviar uma mensagem de que eles terminaram com ele.

Elaborado pelo Los Angeles Lakers como a escolha nº 2 no Draft da NBA de 2017, Ball foi adquirido pelos Bulls antes da temporada 2021-22. Seu último jogo foi em 14 de janeiro de 2022, quando saiu devido a dores no joelho, posteriormente reveladas como uma pequena ruptura do menisco.

Ao longo de sua carreira, Ball teve médias de 11,9 pontos, 5,7 rebotes e 6,2 assistências em 252 jogos. O caminho a seguir permanece incerto para o talentoso jogador, mas seu impacto na quadra pode ser suspenso no futuro próximo.