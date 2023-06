Nova foto do jovem Nikola Jokic viraliza e é bem melhor que a primeira

Tteve a primeira foto de uma dezena Nikola Jokic posar para uma foto de família sem camisa foi usado para mok o Denver Nuggets centro por muitos anos. Mas também abrange o tipo de pessoa que Jokic tem sido ao longo de toda a sua vida. Nessa imagem, muitas crianças normais se viam em Jokic e essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas gostam tanto dele. Mas Denver Nuggets os fãs vão enlouquecer com a foto mais recente de um jovem Jokic que se tornou viral. Ele era muito mais jovem neste e estava usando algo por cima. Uma foto de 23 anos atrás mostra uma criança Nikola Jokic vestindo um Camisa de moletom Denver Nuggets. Ainda não se sabe se ele sabia o que estava vestindo naquela época, mas o mundo inteiro sabe hoje.

Nikola Jokic diz que “precisa ir para casa” depois de vencer o título da NBA

Mas o que é sobre Nikola Jokic que impressiona de forma diferente para cada pessoa que se depara com ele? A realidade é que, à primeira vista, as pessoas descartavam Jokic simplesmente por sua aparência. De forma alguma sérvio O jogador geralmente não tem qualidade de status lendário, especialmente devido à personalidade que possui. Sua resposta após ser informado ao pepitas ainda tinha um desfile para comemorar descreve perfeitamente como muitos de nós não gostamos de conviver com as massas e preferimos ficar em casa do que estar num evento desta natureza. Embora jokic sabe que precisa comparecer, todos nós entendemos de onde ele veio quando disse que queria voltar para casa. Quando ele fala sobre sua casa, ele quer dizer sua cidade natal Sombor na Sérvia.

Nikola Jokic pode alcançar os níveis de outros grandes homens da história da NBA?

Centros da NBA dominar a liga não são tão comuns quanto se poderia pensar, jokic acaba de ser adicionado a uma lista exclusiva de nomes. Estes incluem os gostos de Kareem-Abdul Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Hakeen Olajuwon, Yao Ming e Shaquille O’Neal. Em termos de carreira, Jokic superou realisticamente as conquistas de apenas alguns desses jogadores. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer para ver se consegue se aproximar de algum deles. Aos 28 anos, ainda tem tempo para se aproximar um pouco mais da maioria deles. Observar sua carreira a partir deste momento será bastante interessante apenas por esse fato.