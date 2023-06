Novak Djokovic: Não quero dizer que sou o melhor da história porque seria desrespeitoso com os outros

Novak Djokovic está ciente de que o Roland Garros título faz dele o melhor jogador da história antes de Rafael Nadal e Roger Federer.

Mesmo assim, não quis se comparar aos rivais.

“Não quero dizer que sou o melhor da história porque seria desrespeitoso com os outros,” ele explicou.

“Existiram jogadores de outras épocas. Não sou eu quem tem que dizer isso.

“Quando você fala sobre história, fala sobre ‘Grand Slams’ e semanas como número um. E eu quebrei os dois recordes.”

Apesar disso, Djokovic não deu sinais de abrandar e continua a olhar para o futuro.

“Não consigo pensar em aposentadoria quando continuo ganhando grandes torneios, que é o que realmente me motiva”, continuou ele.

“Já estou pensando em Wimbledonnão vou jogar nada antes de Wimbledon, vou passar os próximos dias comemorando porque chegou a hora.”

Desempenho no saibro

Parecia até que o próprio Djokovic ficou impressionado com seu desempenho no Roland Garrossem muitos de seus rivais habituais.

“Eu não tinha chegado bem em Roland Garrosnão me senti bem e não estava jogando bem, mas venci”, refletiu.

“Eu sei que meus oponentes têm a pressão de jogar contra mim em melhor de cinco sets e é isso que eu pretendia.”

Com 23 títulos, ele também salta à frente do rei do saibro, Rafael Nadal.

“É incrível ter a sensação de estar à frente de Nadal”, confessou.

“Cada um segue seu caminho. Nos últimos 15 anos, passei muito tempo pensando em Rafa e Roger.

“Sou o que sou porque Nadal e Federer me incentivaram a melhorar.”