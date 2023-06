Novak Djokovic rouba recorde de Roland Garros de Nadal

Novak Djokovic terminou João Paulo Varillas‘ sonhar em Roland Garros no domingo. O peruano, 94º colocado e primeiro jogador de seu país a chegar à quarta fase do torneio desde Jaime Yzaga em 1994, foi eliminado por 6-3, 6-2, 6-2 em 1 hora e 57 minutos.

Djokovic melhorou ao longo da primeira semana do Aberto da França, tem 55 participações nas últimas oito do Grand Slams e é apenas três do recorde de todos os tempos do aposentado Roger Federer.

Nas quartas de final espera Karen Khachanovque derrotou Lorenzo Sonego1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1.

Mais aparições nas quartas de final do Grand Slam Roger Federer 58 Novak Djokovic 55 Rafael Nadal 47

Sobre Rafael Nadalsolo favorito do espanhol, Novak roubou um recorde do espanhol. Ele fez 17 aparições nas quartas de final, 14 consecutivas desde 2010, contra 16 de Rafa. Roger Federero outro integrante dos ‘Três Grandes’, é o terceiro no ranking com 12.

A tenista sérvia soma agora 89 vitórias na capital francesa. Ele estava novamente em desacordo com a multidão, especialmente quando eles aplaudiram seu oponente no primeiro set. Novak os desafiou colocando a mão no ouvido. O 22 vezes campeão major seguiu o roteiro nos dois primeiros sets com quebras consecutivas.

O sol estava forte no domingo em Paris, mas Djokovic deixou ainda mais quente e acelerou para a vitória em menos de duas horas. Título e número um Djokovic continua a ser uma ameaça para Carlos Alcarazcom quem poderia se encontrar em uma hipotética semifinal no que seria uma final antecipada porque são os dois jogadores mais bem classificados que permanecem na disputa.