Novas fotos mostram o resgate de quatro crianças na selva amazônica

Fotos incríveis do momento em que quatro crianças foram encontradas na Amazônia, 40 dias após a queda do avião de sua família, mostram como a situação era delicada até o resgate.

Obtivemos algumas fotos tiradas no dia em que uma equipe de busca e resgate tropeçou nos jovens que estavam enterrados nas profundezas de uma selva colombiana – onde os irmãos de alguma forma sobreviveu por mais de um mês após um acidente traumático que matou seus pais.

Você provavelmente já ouviu falar sobre a história – as autoridades colombianas, com a ajuda de tribos indígenas, vasculharam a floresta tropical por semanas em busca dessas crianças … isso depois que elas desapareceram entre os destroços do avião, onde três corpos adultos foram achados.