novo edital oferta 875 vagas e vários cargos; confira

O concurso SME Uberaba (Secretaria Municipal de Educação), Minas Gerais, anuncia um edital com quase 900 vagas e vários cargos.

A prefeita do município, Elisa Araújo, destaca que o certame será publicado no próximo semestre e conta com 875 vagas.

Vagas concurso SME Uberaba

As oportunidades são distribuídas entre os seguintes cargos:

425 vagas para professores de educação infantil;

360 para professores de educação básica;

81 para coordenadores pedagógicos; e

9 para inspetores educacionais.

Quando aconteceu o último concurso SME Uberaba?

O último edital foi liberado em 2015 e ao todo foram 48 vagas para professor.

A remuneração foi R$ 12,13 hora/aula. A banca organizadora foi a FUNDEP. Os candidatos forma avaliados por meio de Provas Objetivas e Títulos.

TAC assinado

Levando em conta a necessidade de contratação de novos profissionais, o edital será liberado no segundo semestre deste ano. Vale lembrar que o TAC foi assinado.



O documento trata-se do Termo de Ajustamento de Conduta e é uma forma de garantir que o certame será realizado. Caso a promessa seja descumprida, será aplicado uma multa.

O TAC foi assinado pela prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), a procuradora-geral, Fabiana Gomes Pinheiro, a controladora-geral Júnia Cecília Camargo de Oliveira, e o secretário municipal de Educação, Celso Neto

O documento estabelece também até 1º de fevereiro de 2024, o município deve apresentar, um plano detalhando a execução de medidas voltadas a superar as irregularidades existentes no quadro de profissionais do magistério da rede municipal que persistirem mesmo após a realização do certame.

Outros concursos previstos em Minas Gerais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Nesta sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contrações.

No que se refere aos editais de órgãos ambientais como ICMBio, terão convocação de excedentes. É importante pontuar que os novos certames serão para nível superior.

É válido destacar que os editais que forem autorizados ainda em junho serão liberados ainda este ano. Os que não forem listados nos dias subsequentes, ficarão para 2024.

Dessa forma, as 4.436 vagas autorizadas terão seus editais publicados até dezembro de 2023.

Concurso IBGE

Na terça-feira, 13 de junho, foi publicado no Diário Oficial da União, as bancas para o concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para temporários.

As empresas contratadas foram Selecon e IBFC. Ao todo serão 7.873 vagas temporárias para as seguintes funções:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 6.742 vagas;

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas;

Agente de Pesquisa por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisas por Telefone: 49 vagas.

É fundamental esclarecer que a Selecon também será a banca concurso IBGE para temporários na função de Agente Censitário de Mapeamento. Para este concurso, por exemplo, serão oferecidas 148 oportunidades. O edital de Agente Censitário de Mapeamento está iminente.