novo edital pode sofrer alteração no quadro de vagas

O concurso Sedop PA (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas) pode ter edital diferente do que é esperado.

O andamento do certame já está avançado, pois possui banca, portanto, encontra-se iminente. O CETAP será a empresa que vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. A expectativa é que o edital seja liberado em agosto deste ano.

O contrato com a banca foi assinado desde janeiro deste ano, e, segundo o documento, a taxa de inscrição deve variar entre R$ 50,00 para os cargos de nível médio e R$ 80,00 para os de nível superior

Sobre as possíveis alterações do concurso Sedop PA

Espera-se que sejam ofertadas inicialmente 31 vagas para os cargos de Técnico em Gestão Pública, Técnico em Gestão de Infraestrutura e Assistente Administrativo.

Contudo, uma lei divulgada recentemente impacta diretamente na composição dos cargos do órgão e a comissão está decidindo se o cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura estará realmente no novo edital.

Apesar dos estudos, ainda não há maiores esclarecimentos sobre este ponto. Diante disso, o quadro de vagas pode ou não ser modificado.

Atribuição dos cargos do concurso Sedop PA

Os cargos contarão com as seguintes funções:

Técnico em Gestão de Obras Públicas – Engenharia Civil: elaborar mecanismos de planejamento, controle, execução. Além disso, acompanhamento e/ou fiscalização relativos a atividades técnicas e administrativas da engenharia civil assegurando o cumprimento legal de normas e padrões técnicos existentes.

Técnico em Gestão de Obras Públicas – Engenharia Sanitária: planejar, elaborar, executar, acompanhar e/ou fiscalizar projetos de engenharia relativos às obras. Além disso, instalações destinadas ao saneamento básico de acordo com as normas e padrões técnicos existentes e de meio ambiente.

Técnico em Gestão de Informática: realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, construção, implementação, testes de utilização, documentação e treinamento de software, sistemas e aplicativos próprios.

Assistente de Obras Públicas – Cadista: realizar atividades que envolvam orientação, coordenação e execução especializada de serviços de apoio às diferentes modalidades de engenharias e arquitetura.

Assistente de Obras Públicas – Técnico em Estradas: realizar atividades que envolvam orientação, coordenação e execução especializada de serviços de apoio às diferentes modalidades de engenharias e arquitetura.



Fases do certame

As fases detalhadas acontecerão do seguinte modo:

1ª Etapa – Exame de Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático a ser informado posteriormente;

Serão corrigidas as provas discursivas daqueles que alcançarem a pontuação mínima exigida na prova objetiva e que estejam classificados em 06 vezes o número de vagas ofertadas, respeitados os empates na última classificação.

2ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, a ser realizada apenas para os cargos de nível superior;

Vale lembrar que o exame de conhecimentos (Provas Objetiva e Discursiva) e Avaliação de Títulos vão acontecer nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Quando aconteceu o último concurso Sedop PA?

O último edital tratou de um processo seletivo simplificado e contou com 39 vagas para provimento temporário divididas do seguinte modo: 26 vagas para nível superior e 13 vagas para níveis médio/técnico, ambas lotadas no município de Belém.

A SIPROS foi a banca organizadora e as remunerações variaram entre: R$ 1.100,00 e R$ 1.560,76. Não houve aplicação de provas e os candidatos foram submetidos à avaliação curricular e entrevista.

Sobre a SEDOP

A Sedop tem, por finalidades institucionais:

propor e implementar a política de organização urbana e regional do estado, gerenciar a execução dos planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto nas áreas de competência estadual quanto de interesse urbano, em consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento, além de planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu interesse.