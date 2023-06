Novo fone de ouvido AR de US $ 3.500 da Apple pode pegar, diz repórter de tecnologia

Estamos falando do Apple Vision Pro — que Tim cook e companhia. revelou na segunda-feira como seu mais recente “divisor de águas” … e, sim, conquistou a Internet/Twitter. É um dispositivo de realidade aumentada que você desliza sobre o rosto (muito parecido com os fones de ouvido VR tradicionais).

A diferença aqui… o mundo real é apenas ligeiramente digitalizado – com telas/aplicativos do iPhone surgindo diante de seus olhos, quase fazendo com que pareçam integrados à sua realidade real.