Novo revés para Alejandro Sanz em seu período mais difícil: condenado a pagar três milhões de euros

Tvida do renomado artista Alejandro Sanz passou por uma reviravolta completa. Os acontecimentos recentes trouxeram uma série de notícias infelizes, sendo a mais recente um revés financeiro, conforme noticiado pelo El Mundo no domingo, 18 de junho.

Inicialmente, Sanz fez uma declaração reconhecendo que está passando por um período difícil.

“Não estou bem. Não sei se isso ajuda, mas quero dizer”, observou.

“Estou triste e cansada. Caso alguém pense que você sempre tem que ser uma brisa do mar ou um fogo de artifício em uma noite de verão.

“Estou trabalhando nisso… Vou chegar aos estágios e algo dentro de mim vai me dizer o que fazer. Mas às vezes eu nem quero ser. Literalmente.

“Só para ser honesto. Por não entrar no barulho inútil. Eu sei que algumas pessoas se sentem assim. Se isso ajuda, eu me sinto da mesma maneira.”

Na sequência, foi revelado que um amigo seu o teria defraudado em 200.000 euros. Em entrevista ao programa ‘Espejo Público’, o jornalista Antonio Belchique trabalha em Miami, compartilhou que “essa notícia é conhecida há anos, quando ele teve que vender sua casa devido a uma disputa judicial em andamento”.

Esse problema parece ser antigo, já que “a Hacienda (agência fiscal espanhola) está exigindo uma parte dele” e “uma empresa de Miami está reivindicando sete milhões de dólares”.

O cantor está enfrentando uma penalidade financeira significativa

Além disso, o fim de seu relacionamento de três anos com Rachel Valdés acrescentou aos contratempos em sua vida pessoal. De acordo com as últimas informações publicadas pelo El Mundo, Sanz foi condenado pelo Tribunal de Primeira Instância nº 47 de Madri a pagar três milhões de euros pela compra de um luxuoso imóvel em Miami.

A reportagem do El Mundo sugere que esta decisão judicial marca a resolução de SanzO problema de inadimplência da empresa relacionado à suposta aquisição de duas propriedades no valor de sete milhões de dólares.