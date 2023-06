NOVO VALOR do Vale Gás é CONFIRMADO; confira o calendário de pagamentos de junho

O Governo Federal já confirmou o novo valor do Vale Gás para os pagamentos de junho. O benefício destina o valor equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás de 13kg.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) é a responsável por realizar a divulgação do preço médio dos últimos 6 meses. Assim, os dados da ANP são utilizados para definir o valor da parcela do Vale Gás.

Em junho de 2023, haverá novos repasses do programa, e o valor da parcela será de R$ 109. A seguir, saiba como participar do programa e confira o calendário de pagamentos oficial.

Como participar do Vale Gás?

O Vale Gás, ou Auxilio Gás, é um programa assistencial do Governo Federal que foi criado em 2021 com o objetivo de ajudar no custeio do gás de cozinha para as famílias mais carentes, em meio aos constantes aumentos durante a pandemia do Covid-19.

Inicialmente, o benefício destinava o equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás para as famílias de baixa renda. Mas, posteriormente, houve a criação de uma nova medida para aumentar o valor da renda e garantir o pagamento de 100% da média nacional do gás de cozinha.

De modo geral, para participar do programa, é necessário ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo per capita, ou seja, até R$ 660 por pessoa.

Além disso, também é necessário ter cadastro no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Isso porque o cadastro reunirá todas as informações das famílias para a concessão do benefício.

Para se inscrever, o responsável familiar deve procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência e informar todos os seus dados familiares, conforme entrevista.

No entanto, é importante lembrar que o CadÚnico não garante a participação no programa, sendo necessário o cumprimento das regras para elegibilidade.



Como receber o Vale Gás?

A concessão do Vale Gás ocorre de forma automática. Isso significa que o governo realiza a seleção de forma automatizada, após o cruzamento das informações das famílias em suas bases de dados.

Assim, pode identificar quem realmente necessita do benefício. Dessa maneira, após se cadastrar no CadÚnico, basta aguardar uma nova seleção.

Vale ressaltar que a inclusão de novos participantes também é condicionada ao orçamento da União e segue uma lista de prioridades. Confira:

Pessoas que estejam com o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) atualizado nos últimos 2 anos; Menor renda per capita (por pessoa); Maior quantidade de membros da família; Beneficiários do Bolsa Família.

Para participar do Vale Gás é fundamental manter o cadastro no CadÚnico sempre atualizado. De maneira geral, é obrigatório fazer a atualização sempre que alguma informação da família mudar ou a cada 2 anos, independente se houver mudanças ou não.

Novo pagamento é liberado em junho

O pagamento do Vale Gás ocorre a cada dois meses para os participantes do programa. O último repasse ocorreu em abril de 2023. Sendo assim, este mês haverá uma nova rodada de pagamentos.

O calendário oficial segue o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Assim, a cada dia um novo grupo pode sacar o benefício. Assim, confira o calendário oficial:

Final de NIS 1: 19 de junho;

Final de NIS 2: 20 de junho;

Final de NIS 3: 21 de junho;

Final de NIS 4: 22 de junho;

Final de NIS 5: 23 de junho;

Final de NIS 6: 26 de junho;

Final de NIS 7: 27 de junho;

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.

Os beneficiários podem receber o pagamento por meio da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelos repasses. Para isso, podem utilizar os caixas eletrônicos, agências, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Além disso, também é possível movimentar os valores disponíveis por meio do aplicativo Caixa Tem. Nesse sentido, essa é uma excelente opção para quem deseja acessar os recursos do Vale Gás com rapidez, facilidade e segurança.

Através do app é possível realizar transferências bancárias, PIX, recarga de celular, pagamentos e acessar diversos serviços bancários da Caixa.