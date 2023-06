Novo vídeo da polícia mostra Earl Thomas, ex armado com arma e faca em disputa acalorada

Reproduzir conteúdo de vídeo





A disputa acalorada entre o ex-astro da NFL Conde Thomas e sua ex-esposa há três anos envolveu, de fato, uma arma e uma faca… e a situação era assustadora – novos vídeos da polícia mostram.

Nas imagens, obtidas esta semana por Esportes TMZvocê pode ver como os policiais responderam a um distúrbio em um Airbnb em Austin, Texas, em 13 de abril de 2020 … Thomas e seu ex-parceiro, Nina Thomaseram discutindo em um estacionamento com armas nas mãos.

Na mão de Nina havia uma lâmina – enquanto na de Earl havia uma pistola … e você pode ouvir no vídeo, os policiais estavam desesperados para fazê-los largar as duas quando chegaram ao local.



“Largue isso agora!” um policial disse no vídeo enquanto apontava sua arma de fogo para o casal. “Largue!”

A filmagem mostra os dois Thomas baixando as armas… e então os dois caíram de cara no asfalto.

Os policiais então se aproximaram lentamente dos dois com as armas em punho – implorando para que ficassem abaixados.

“Esta é minha esposa”, o ex-segurança do Baltimore Ravens pode ser ouvido dizendo no clipe. “Ela me pegou traindo.”

Acrescentou Nina: “Peguei meu marido traindo, policiais”.

“Faça o que fizer”, respondeu um dos policiais, “não pegue essa faca.”

Depois de alguns momentos tensos, Nina foi algemada sem problemas e levada para outra parte do estacionamento para interrogatório. Earl, que estava sem camisa, também foi colocado sob custódia sem problemas e também se afastou de Nina no estacionamento.

Durante o interrogatório que se seguiu, Nina pode ser ouvida no vídeo da câmera corporal dizendo que ela e a cunhada foram ao Airbnb no início da noite para confrontar Earl e seu irmão sobre a traição deles na residência com outras mulheres.

“Então”, ela disse durante a entrevista, “meu marido está saindo – estamos tendo problemas. Ele está saindo e saindo o fim de semana todo. E ele disse que estava saindo com alguns amigos. E eu não acreditei isso, porque tivemos problemas no passado. Então eu hackeei seu Snapchat e encontrei sua localização aqui.”

“Eu estava ligando, estava mandando mensagens de texto”, continuou ela. “E eu não sabia que quarto era, e então pelas fotos, reconheci as luzes lá dentro. E por acaso girei a maçaneta e a porta estava aberta.”

Nina – que teve um corte na mão – também disse aos policiais que trouxe a arma de Earl para o local para assustá-lo. Ela insistiu que não estava carregada, acrescentando que havia pegado a faca do Airbnb durante a disputa.

Ela disse que ela e Earl se envolveram em empurrões e empurrões durante a briga – e disse ao policial: “Meu cunhado teve uma briga física com minha cunhada”.

“Não sei exatamente o que aconteceu porque estava lidando com meu próprio marido.”



De acordo com os documentos da polícia, Nina também disse aos policiais no local que depois que ela e sua cunhada encontraram Earl e seu irmão “nus na cama com outras mulheres”, ela apontou a arma para a cabeça de Earl, afirmando “que ela matou a revista pensando que a arma não poderia disparar.” Mas, disseram os policiais nos documentos, Nina “não sabia que a arma tinha um cartucho na câmara”.

Nos documentos, os policiais disseram que Earl conseguiu tirar a arma dela… e, eventualmente, a discussão se espalhou para o estacionamento – onde os policiais os interceptaram.

Nina acabou sendo presa e autuada por roubo de uma residência com a intenção de cometer agressão agravada com uma arma mortal – violência familiar. Earl não foi preso.

A ex-estrela do Seattle Seahawks – campeão do Super Bowl e três vezes All-Pro – minimizou tudo em um vídeo nos dias seguintes ao incidente, dizendo: “Coisas como essa acontecem”. Os dois – que se casaram em 2016 – continuaram trabalhando em seu relacionamento por vários meses … antes de Nina entrar com o pedido de divórcio dele no final de 2020.



