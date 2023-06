Novo vídeo mostra Conor McGregor e acusador juntos na mesa do clube após suposto estupro

A mulher que acusou Conor McGregor de estupro foi visto em vídeo com a estrela do UFC em uma mesa de clube poucos minutos depois que ela disse que a agressão sexual aconteceu.

As imagens, obtidas por Esportes TMZ foi baleado por volta das 12h40 do dia 10 de junho dentro do Kaseya Center em Miami … cerca de meia hora ou mais depois que a mulher afirma que ele a atacou dentro de um banheiro após o jogo 4 das finais da NBA.

De acordo com o advogado da mulher, Ariel Mitchello vídeo mostra que seu cliente e McGregor estavam “interagindo visivelmente desajeitadamente um com o outro” – algo que ela alega que os dois não estavam fazendo antes do encontro no banheiro.