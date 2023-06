Novo vídeo mostra policial do Colorado agredindo mulher algemada no rosto

Um policial do Colorado deu um soco no rosto de uma mulher rebelde enquanto ela estava algemada… e a agressão foi registrada em vídeo, levando à demissão do policial.

Chefe de Polícia de Loveland Tim Doran divulgou a filmagem da câmera do corpo na sexta-feira, que mostrou Russel Maranto e seus colegas oficiais escoltando Angelia Hall em um quarto de hospital em 20 de maio. Hall foi levada ao centro médico para avaliação depois que ela foi colocada sob custódia protetora por vagar no trânsito e murmurar para si mesma.

O clipe começa com Hall estacionando em uma cadeira com as mãos algemadas nas costas e ficando beligerante com os policiais, gritando e xingando-os.