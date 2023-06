Nuggets de choque térmico no jogo 2, lembram Jokic & Co. de que eles estão aqui para se tornarem campeões

Gabe Vincent marcou 23 pontos, Jimmy Butler e Bam Adebayo cada um tinha 21 e o calor de Miami igualou o Finais da NBA superando um esforço monstruoso de Nikola Jokic vencer o Denver Nuggets 111-108 no jogo 2 na noite de domingo.

Max Strus marcou 14 e Duncan Robinson tinha 10 para o Aquecerque tinha uma grande vantagem inicial, então caiu por até 15 antes de recuperar a liderança na quarta. Miami superado Denver 36-25 no período final, apagando um déficit de oito pontos indo para o quadro final.

E mesmo assim, eles tiveram que cavar fundo para acabar com isso.

Nuggets anulados no quarto trimestre

jokic marcou 41 pontos e acertou 16 de 28 do chão, o último desses arremessos foi de 4 pés com 36 segundos restantes para obter o pepitas dentro de três.

Denver optou por não cometer falta no seguinte Miami posse. Mordomo errou um 3, e com chance de empate, Jamal Murray perdeu uma cesta de 3 pontos na campainha.

Murray fez 18 pontos e 10 assistências para o Denver, enquanto Aaron Gordon fez 12 pontos e Bruce Brown marcou 11.

O jogo 3 é quarta-feira em Miami. Denver tinha 11-0 com uma vantagem de dois dígitos nos playoffs.

Sugestões

Aquecer: Miami mudou sua equipe titular, com Kevin Love de volta na abertura cinco e caleb martin – que faltou ao treino de sábado devido a uma doença – saindo do banco. … O Heat conquistou sua 13ª vitória nesses playoffs, desempate com o de 1999 New York Knicks para o máximo de todos os tempos por uma semente nº 8.

pepitas: Denver não perdia um jogo desde 7 de maio – quatro semanas atrás. … Lendas de Nuggets Alex inglês, LaPhonso Ellis (que na verdade terminou seu NBA carreira com Miami) e David Thompson estavam entre os presentes.

Atualização do herói

Ferido Aquecer guarda Tyler Herro jogou 2 contra 2 no sábado enquanto continua seus esforços para tentar se recuperar de uma mão quebrada em algum momento nestas finais – mas permaneceu fora. herói se machucou no primeiro tempo do Jogo 1 da Rodada 1 em milwaukee. Seu status para o jogo 3 não está claro.

palestra de expansão

Comissário Adam Silver contado NBATV antes do jogo que as negociações para o próximo acordo de direitos de mídia são agora uma prioridade desde o novo Acordo Coletivo de Trabalho foi ratificado – e como as conversas sobre expansão virão depois disso.

Prata disse que acha que as negociações do acordo com a mídia começarão “para valer provavelmente na próxima primavera”. E depois disso, planos para adicionar franquias serão o próximo item da lista de afazeres.

“Não temos nada específico em mente agora”, disse Silver. “Mas acho que faz sentido, com o tempo, se você for uma organização de sucesso, continuar a crescer. Não há dúvida de que há muitas grandes cidades que estamos interessados ​​em ter no NBA.”