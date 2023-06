Nuggets dominam o jogo 1 com o ‘monstro’ Jokic e assumem a liderança nas finais da NBA

Nikola Jokic conseguiu um triplo-duplo em seu Finais da NBA estréia, Jamal Murray marcou 26 pontos e o Denver Nuggets teve poucos problemas com o tiro frio calor de Miami a caminho de uma vitória por 104-93 no jogo 1 na noite de quinta-feira.

jokic terminou com 27 pontos, 14 assistências e 10 rebotes para o pepitasque esperou 47 anos para chegar à final e não decepcionou. Aaron Gordonsomou 16 pontos e Michael Porter Jr. marcou 14 para Denverque perdia por 34 segundos e eventualmente liderava por até 24.

Bam Adebayo terminou com 26 pontos e 13 rebotes para Miamique arremessou 41% para o jogo – 33% na faixa de 3 pontos. Gabe Vincent marcou 19, Haywood Highsmith tinha 18 e Jimmy Butler somou 13 para o Heat.

O jogo 2 é em Denver na noite de domingo.

Os atiradores do Heat fracassam

Miami abriu o quarto período com uma corrida de 11-0, cortando um déficit de 84-63 para iniciar o período final em 84-74. O Aquecer realmente chegou a nove em uma cesta de 3 pontos por Highsmith com 2:34 restantes, mas não mais perto e também não havia dúvida.

pepitas treinador Michael Malone deu a sua equipe um questionário surpresa na manhã de quinta-feira, enchendo-os de perguntas sobre o plano de jogo e o que tinha que ser feito no jogo mais importante até agora na história da franquia.

Eles tinham todas as respostas então. Tinha todos eles na hora do jogo também. Eles eram a equipe com o mínimo Finais da NBA experiência, apenas dois jogadores já haviam disputado a rodada do título antes, e ainda assim pareciam em casa diante da torcida no Jogo 1.

jokic se tornou o segundo jogador nos últimos 25 anos – Lebron James foi a outra, em 2017 – ter 10 assistências até ao intervalo de um jogo da fase final. Ele fez 10 pontos e 10 assistências no intervalo, e Denver subiu 59-42 após os dois primeiros quartos.

Isso não era bom para Miami. Nem foi isso: o Nuggets estava no controle total e Jokic havia feito apenas três tiros.

E esta parte foi pior: o Heat simplesmente não conseguia atirar. De forma alguma. Ou, pelo menos, não até que Denver estivesse muito à frente para alcançá-lo. Max Strus foi de 0 para 10 em três quartos, 0 para 9 em 3 pontos. caleb martin – que por pouco não ganhou o prêmio de MVP das finais da Conferência Leste – foi 1 para 7.

Sugestões

Aquecer: Miami caiu para 1-6 de todos os tempos no jogo 1s do Finais da NBA. O Heat perdeu a abertura da série em cada um de seus anos de título – 2006, 2012 e 2013 – e a única vitória veio em 2011, uma série que acabou perdendo para Dallas. … Adebayoos 25 arremessos foram um recorde na carreira. Ele se tornou o terceiro jogador a marcar pelo menos 24 pontos para o Miami no jogo 1 de uma final. James fiz isso três vezes para o Heat e Dwyane Wade fez em 2006.

pepitas: jokic tornou-se o oitavo jogador a ter um triplo-duplo no jogo 1 de uma final. Nenhum dos outros foi acompanhado por 27 pontos; Dave Cowens teve um triplo-duplo de 25 pontos para abrir as finais de 1976. … Bruce Brownque jogou sua bola da faculdade em Miamimarcou 10. … Denver chegou à linha de falta 20 vezes contra duas do Miami.

relógio de celebridade

Entre aqueles na multidão esgotada: Grammy ganhador DELA, NFL lenda e ex Denver quarterback Peyton Manningatual quarterback do Denver Russel Wilson, Broncos treinador Sean Payton e ator-comediante Ken Jeong.