Nuggets guarda Ish Smith no Heat: “Eles não param. Eles continuam vindo.”

Denver Nuggets guarda Ish Smith não recebeu nenhum tempo de jogo durante os dois primeiros jogos da Finais da NBA de 2023mas tem muita experiência em enfrentar o calor de Miami.

Smith, 34, falou com MARCA após a derrota em casa do Denver no jogo 2 e disse que seu tempo como membro do Detroit Pistons e outras equipes da Conferência Leste mostraram a ele como Miami pode ser resiliente quando enfrenta adversidades.

“Obviamente, é decepcionante quando você perde um jogo da final”, disse Smith. “Mas ainda estamos otimistas sobre seguir em frente e temos que tentar roubar a quadra de casa em Miami. Obviamente, os caras estão cansados, mas ainda otimistas. Você quer vencer todos os seus jogos em casa. Os fãs foram inacreditáveis ​​esta noite e, obviamente, não venceram em sua quadra de casa, você meio que os decepciona, mas essas são as fichas que recebemos e nós mesmos negociamos e agora temos que ir para a estrada e tentar roubar uma de volta.

“É meu primeiro ano no Oeste. Estive no Leste nos últimos oito anos, então conheço aquele time de Miami. Conheço o técnico [Erik Spoelstra], Jimmy [Butler], Conheço toda a comissão técnica. Estar em Detroit, jogar contra eles quatro vezes por ano e estar em Washingtonjogando-os quatro vezes por ano, e Filadélfia, e assim por diante, então eu sei o quanto eles vão jogar. Eu sei que eles não desistem. Eu sei que as pessoas podem pensar que é um oitavo cabeça-de-chave, mas eles estiveram nas finais da conferência nos últimos três dos quatro anos, eles estiveram nas finais dois dos últimos quatro anos, então esse não é o típico [eighth] semente e é isso que está colocando a maioria dessas equipes em apuros. Sabemos que eles vão jogar duro e consistentemente durante todo o jogo. Esta noite eles nos venceram, então agora temos que nos recuperar.”

Smith também falou sobre o quão corajoso Miami pode ser, claramente experimentando as finais ao máximo do lado de fora.

Calor não para, diz Ish Smith

“Eles continuam vindo, cara, eles continuam vindo”, disse Smith. “Como eu disse, já joguei contra eles muitas vezes. Eles não param. Eles continuam vindo e, portanto, o que você precisa fazer é não jogar consistentemente o placar, você deve jogá-los consistentemente até o final do quarto , até o final de cada jogo. E então você olha para o placar quando termina. Você não pode jogar o placar, mas precisa igualar o nível de fisicalidade e o nível de intensidade do jogo deles, e nós teremos que fazer isso quando formos para Miami.”

Quando perguntado sobre o plano de jogo do Heat para parar Nikola Jokicque somou apenas quatro assistências, Smith fez questão de destacar os 41 pontos do pivô.

“O Coringa é imparável”, disse Smith. “Ele ainda fez 41 pontos. Acho que esta noite eles deram o tom. Não acho que tenha nada a ver com assistências ou gols. Obviamente, somos um time melhor quando ele tem um triplo-duplo. Acho que nosso recorde é algo louco. E eu acho que Spo é obviamente um dos melhores treinadores da liga. Ele planejou muito bem o jogo. Mas acho que foi o esforço com que eles jogaram e eles deram o tom cedo e tivemos algumas corridas, mas nós simplesmente nunca conseguimos alcançá-los. Eles começaram bem e terminaram bem.

A largada do jogo 3 está marcada para quarta-feira às 20:30 ET do Kaseya Center e será um momento crucial para o Miami assumir o controle da série.