O amigo próximo de Jamie Foxx, Cameron Diaz, não entrou em contato com ele desde que ele foi hospitalizado.

Cameron Diaz está sem contato com seu amigo de longa data e co-estrela Jamie Foxx desde sua misteriosa hospitalização em abril.

O status de seu filme conjunto, ‘Back In Action’, é incerto, aumentando a já complicada situação em torno do projeto.

“Cameron não falou com Jamie nada e não sabe nada além do que ouve”, um amigo próximo de diaz disse ao Daily Mail.

Embora Cameron concluiu as filmagens de seu projeto de “retorno”, há dúvidas sobre seu envolvimento futuro devido a uma série de eventos infelizes que atormentaram a produção desde seu retorno à atuação.

“Cameron não assinou contrato para outro filme e não está aceitando novos roteiros”, acrescentou o amigo.

“Honestamente, ela não tem certeza do que está acontecendo com Back In Action e não está muito orgulhosa disso, considerando que houve tanto drama mesmo antes Jamie foi hospitalizado”.

problemas

Problemas surgiram nos bastidores de Back In Action, levando a discussões acaloradas entre Cameron e Jamie durante as filmagens.

Esses desentendimentos teriam permanecido sem solução antes da Jamieinternação, deixando Cameron carregada de imensa culpa por não ter se reconciliado com a amiga.

“Cameron sente uma tremenda sensação de culpa agora sobre suas brigas, já que ela não foi capaz de fazer as pazes”, observou a fonte.

A fonte revelou que o filme está enfrentando grandes contratempos durante a pós-produção, aumentando as incertezas sobre seu futuro.

Como o filme foi apoiado pela Netflix, JamieO papel de produtor executivo aumentou a paralisação atual, enquanto os produtores lidam com a incerteza em torno de sua condição.

Os problemas começaram em março, quando Jamie supostamente sofreu um colapso significativo no set durante as filmagens no Reino Unido, resultando na demissão de vários indivíduos, incluindo um produtor executivo, dois diretores e até o próprio motorista de Jamie.

Outras complicações surgiram quando a produção foi interrompida no mês passado devido à descoberta de uma bomba não detonada da era da Segunda Guerra Mundial no set do filme em Londres, pouco antes de duas cenas de ação cruciais estarem programadas para serem filmadas.