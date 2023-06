O apresentador de rádio da Filadélfia chama o anel do Nuggets de “sem sentido” e coloca Embiid sobre Jokic

EUNo mundo dos comentários esportivos, não é incomum encontrar tomadas controversas e opiniões tendenciosas. Recentemente, um Filadélfia apresentador de rádio chamado Eliot Shorr-Parks demonstrou isso favorecendo Joel Embiid sobre Nikola Jokico merecedor do prêmio Finals MVP.

Durante a temporada regular, tanto Embiid quanto Jokic foram fortes candidatos ao título de MVP, mas, no final das contas, a Embiid foi escolhida em meio à pressão da mídia. No entanto, Shorr-Parks deu um passo adiante ao desacreditar a conquista de Jokic e afirmar que o Nuggets teve um caminho fácil para a vitória.

Shorr-Parks considerou o campeonato do Nuggets sem sentido, mostrando um claro viés em relação ao Embiid e ao 76ers. Seu argumento careceu de substância, deixando de reconhecer as estratégias bem orquestradas empregadas pelo técnico Michael Malone e o desempenho excepcional de Jokic ao longo da liga.

Jokic teve o caminho mais fácil para um título que poderíamos ver novamente na NBA … Não acho que isso signifique: ‘Os Nuggets são muito melhores, são vencedores e os Sixers são perdedores, e Jokic é muito melhor. melhor do que Embiid.’ Acho que é uma reação exagerada. Eliot Shorr-Parks

O domínio e o impacto de Jokic no jogo não podem ser negados, já que ele levou o Nuggets a uma notável sequência de 16-4 nos playoffs. Suas vitórias incluíram a eliminação dos Timberwolves, varrendo o Lakers nas finais da conferência e derrotando confortavelmente o campeão oriental Miami Heat.

Por outro lado, o 76ers lutou para superar o disfuncional celtas de Boston, perdendo por uma margem significativa no sétimo jogo decisivo. Em comparação com a temporada impressionante de Denver, o desempenho da Filadélfia empalidece em comparação.

As conquistas do Nuggets este ano, incluindo terminar como cabeça-de-chave no Conferência Oeste, provocaram discussões sobre uma possível dinastia em formação. Os fãs estão saudando Murray e Jokic, os novos Kobe e Shaq.

Embora o orgulho da cidade natal seja compreensível, as tomadas cegas são apenas uma isca de clique.