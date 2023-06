O aumento salarial dos trabalhadores da Educação é confirmado pelo prefeito Ronaldo Lopes

Na terça-feira, 06 de junho, uma notícia surpreendente foi entregue a todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Penedo pelo prefeito Ronaldo Lopes.

O popular prefeito, que detém uma aprovação impressionante de cerca de 90% entre os moradores de Penedo, compartilhou a notícia de um aumento de salário de 12% para os servidores da Semed. A decisão do aumento foi tomada após discussões com os líderes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

Depois de tornar público o aumento nas suas redes sociais, Ronaldo Lopes enfatizou a importância de valorizar os profissionais de educação no programa de rádio do vice-prefeito João Lucas. Ele ainda anunciou que a proposta formal para o reajuste salarial será enviada à Câmara Municipal de Penedo ainda hoje.

João Lucas elogiou a postura responsável da administração que não apenas garante avanços importantes para os funcionários, mas também impulsiona a economia local. O pagamento pontual dos salários dos servidores municipais garante uma circulação saudável de dinheiro na economia local.

Na mesma terça-feira, 06, Ronaldo Lopes assegurou que a programação para as festividades de São João será anunciada em breve, revivendo a tradição dos festejos juninos em Penedo.