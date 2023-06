O boato de Britney Spear sobre metanfetamina foi encerrado por Kevin Federline dizendo que são ‘mentiras fabricadas’, repórter diz que tem provas

BRitney Spears ganhou as manchetes novamente devido a um boato de que ela estava consumindo metanfetamina, de acordo com alguns meios de comunicação, a notícia foi compartilhada por seu ex-marido Kevin Federline sob o manto de estar preocupado com ela, no entanto, seu advogado chamou essas alegações de ‘falsas e difamatório’.

Kevin Federline fala sobre acusações e diz que são mentiras

O advogado de Spears, Mathew Rosengart, imediatamente se antecipou ao problema e enviou ao Daily Mail uma carta legal no domingo, pedindo uma investigação completa sobre o assunto.

A declaração começou “O Daily Mail, através de Daphne Barak, postou uma história ontem contendo inúmeras invenções falsas e difamatórias sobre minha cliente Britney Spears que são atribuídas a Kevin Federline e seus filhos, em particular sobre ‘cristal metanfetamina,'”

Enquanto isso, Kevin Federline também foi contatado para ter certeza de que eles tinham os fatos corretos e, como se fossem falsos, “eu aprendi separadamente que em várias ocasiões, Sra. Barak tentou entrar em contato com Britney sob falsos pretextos, novamente com seus filhos menores, o que é explorador, assediador e ultrajante”, detalhou a carta de Rosengart.

“Britney é de fato uma figura pública, mas essa conduta está além dos limites e é completamente inaceitável. É de má qualidade mesmo para os padrões de ‘jornalismo’ de hoje e o escrutínio injusto que ela enfrentou.”

A autora da peça diz que tem provas do que ele disse

De acordo com o repórter do Daily Mail que divulgou a história, Federline disse: “Toda vez que o telefone toca, temo que haverá notícias devastadoras – Não quero que os meninos acordem uma manhã e descubram que a mãe tomou uma overdose.”

No entanto, isso foi imediatamente encerrado por O próprio Federline dizendo que essas eram ‘mentiras fabricadas’, dizendo “Entristece nossa família que Daphne Barak e Erbil Gunasti decidiram fabricar mentiras e publicar a mágoa que nossa família suportou, juntamente com o trauma de nossos filhos menores no Daily Mail e no The Sun”,

Quando Page Six falou com o autor da peça, Barak afirmou que tinha provas “São 12 dias filmando com Federline, sua esposa, sua família e outros. Todos – A seu pedido.”

Barak também disse que ela era muito mais filmadora e o que chegou às manchetes é apenas uma porcentagem do que ela tem.