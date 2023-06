O capitão dos Yankees, Aaron Judge, desafia a gravidade e pula cerca para uma pegada inacreditável

Tele Ianques de Nova Iorque capitão, Aarão Juiz conseguiu uma façanha de cair o queixo no campo, literalmente, ao correr por uma cerca para fazer uma incrível recepção. O momento se desenrolou com Max Muncy na primeira base e os Yankees segurando uma pequena vantagem de duas corridas na oitava entrada. O juiz voou pelo ar para arrancar o que teria sido um golpe de base extra de JD Martinezdeixando os fãs maravilhados.

O Yankees finalmente saiu vitorioso com uma vitória por 6-3 sobre o Dodgers no Dodgers Stadium. Curiosamente, a ousadia de Judge levou a uma situação peculiar. Como ele saiu do campo de jogo ao fazer a recepção, Muncy foi premiado com a segunda base.

No entanto, graças ao heroísmo de Judge e ao desempenho estelar do arremessador Michael Kingo Yankees conseguiu escapar ileso do inning.

Com imponentes 1,80 m de altura e pesando 282 libras, o juiz colidiu com a parede perto do bullpen dos Yankees com tanta força que a cerca se abriu, ameaçando consumi-lo. No entanto, com notável compostura, ele apenas deu um passo à frente para recuperar o equilíbrio enquanto segurava a bola com a luva.

Juiz insistiu em permanecer no jogo

Treinadores e gerente dos Yankees Aaron Boone correu para o campo para avaliar a condição do juiz, mas o resiliente rebatedor insistiu em permanecer no jogo. No início da partida, o juiz já havia mostrado seu poder ao lançar um home run solo, contribuindo para a quinta corrida do time. Com esta exibição impressionante, sua contagem na temporada agora é de 19 home runs e 40 RBIs.

Aarão JuizO atletismo destemido e a determinação inabalável de continuam a cativar os fãs enquanto ele eletrifica o jogo com suas habilidades extraordinárias.